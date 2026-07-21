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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

تشکیل پرونده تعزیراتی گران‌فروشی لوازم‌خانگی در خرم‌آباد

تشکیل پرونده تعزیراتی گران‌فروشی لوازم‌خانگی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از تشکیل پرونده تعزیراتی گران‌فروشی لوازم‌خانگی در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده فروش لوازم‌خانگی خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۳۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و باتوجه‌به ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام فروش خارج از ضوابط تعیینی دولت را محرز و بر اساس ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل یک‌چهارم ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: با گزارش سازمان صمت شهرستان خرم‌آباد پیرامون فروش لوازم‌خانگی خارج از ضوابط تعیینی دولت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد مطلب 6895156

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