به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده فروش لوازم‌خانگی خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۳۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و باتوجه‌به ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام فروش خارج از ضوابط تعیینی دولت را محرز و بر اساس ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل یک‌چهارم ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: با گزارش سازمان صمت شهرستان خرم‌آباد پیرامون فروش لوازم‌خانگی خارج از ضوابط تعیینی دولت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.