به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای امروز که سرعت، حرف اول را در همه ابعاد زندگی و تجارت میزند، تصور این که کالایی از یک نقطه جهان در زمانی کمتر از یک هفته به دورترین مقصد در قارهای دیگر برسد، دیگر یک رویا نیست بلکه به یک واقعیت روزمره تبدیل شده است. فرض کنید فرستندهای در تهران مایل است نمونه محصول خود را به مشتری خود در یک شهر کوچک در شیلی یا استرالیا ارسال کند. در گذشته، این فرایند چندین هفته یا حتی ماهها طول میکشید و با ابهامات فراوانی همراه بود؛ اما امروزه، به لطف زیرساختهای پیشرفته لجستیکی و هوانوردی، این فاصله زمانی به چند روز کاهش یافته است. اما واقعا پشت صحنه این فرآیند چیست؟ چگونه هماهنگی میان صدها پرواز، گمرکهای متعدد و ناوگانهای توزیع محلی برقرار میشود تا یک بسته بدون آسیب و در کوتاهترین زمان ممکن به مقصد برسد؟ در این مطلب، به بررسی دقیق زنجیره تامین و فناوریهایی میپردازیم که این فرآیند پیچیده را ممکن میکنند.
جمع آوری هوشمند و فرآیند دستهبندی دیجیتال مرسولات
زمانی که فرستنده تصمیم به ارسال بینالمللی میگیرد، سیستمهای هوشمند نرمافزاری لجستیک وارد عمل میشوند. بستهبندی مناسب و استفاده از بارکدهای دوبعدی یا برچسبهای هوشمند، اولین گام برای رهگیری دقیق کالا است. این شناسه دیجیتال حاوی اطلاعات کاملی از جمله مشخصات فرستنده، گیرنده، نوع کالا، وزن و مسیر بهینه ارسال است. امنیت مرسولات نیز از همین نقطه با پلمبهای هوشمند و مانیتورینگ دقیق دما و ضربه تضمین میشود تا کالا در بهترین حالت تحویل شود.
پس از جمعآوری، بستهها به سرعت به مراکز تجمیع و هابهای منطقهای هدایت میشوند. در این مراکز، دستگاههای اسکنر خودکار و سیستمهای مرتبسازی با سرعت بالا، بستهها را بر اساس کشور مقصد و اولویت ارسال دستهبندی میکنند. فرآیند تفکیک در این مرحله باید با کمترین خطای انسانی انجام شود تا از تاخیرهای احتمالی در مسیرهای بعدی جلوگیری شود. استفاده از سرویسهای تخصصی مانند پست اکسپرس این امکان را فراهم میآورد تا کالاها با بالاترین اولویت و در بستهبندیهای استاندارد بینالمللی برای ارسال هوایی آماده شوند.
مدیریت هوشمند گمرک و اسناد
یکی از بزرگترین چالشها در مسیر ارسال مرسولات بینالمللی، قوانین گمرکی متفاوت در هر کشور است. بدون شک، توقف یک بسته در گمرک مقصد میتواند تمام محاسبات زمانی را به هم بریزد. برای عبور از این چالش، شرکتهای بزرگ حملونقل از فرآیندی به نام ترخیص پیش از ورود استفاده میکنند.
در این روش، اطلاعات و اسناد گمرکی مرسوله بهصورت الکترونیکی و همزمان با بارگیری بسته در هواپیما، به گمرک کشور مقصد ارسال میشود. کارشناسان گمرک در مقصد پیش از رسیدن فیزیکی کالا، مدارک را بررسی و تایید میکنند. به همین دلیل، هنگامی که هواپیمای حامل مرسولات به زمین مینشیند، بخش عمدهای از بارها بدون نیاز به توقفهای طولانی، مجوز ورود دریافت کرده و بلافاصله بارگیری میشوند.
شبکه پروازهای منظم و خطوط هوایی اختصاصی
سرعت انتقال کالا در مسافتهای طولانی بدون استفاده از ترابری هوایی غیرممکن است. شرکتهای بزرگ زنجیره تامین بینالمللی دارای موافقتنامههای استراتژیک با خطوط هوایی بزرگ دنیا هستند یا خود ناوگان هوایی اختصاصی را مدیریت میکنند.
بستهها پس از خروج از هاب اولیه، بر اساس زمانبندی دقیق پروازها به فرودگاه منتقل میشوند. برنامهریزی پروازها بهگونهای انجام میشود که کمترین میزان توقف در فرودگاههای واسط وجود داشته باشد. برای مثال، اگر بستهای از خاورمیانه به مقصد اروپا ارسال شود، ممکن است در یک هاب بزرگ ترانزیتی در فرودگاه واسط تخلیه شده و ظرف چند ساعت سوار بر هواپیمای بعدی به سمت مقصد نهایی حرکت کند. این هماهنگی دقیق ثانیهای، نیازمند هوش مصنوعی در تحلیل کلاندادههای ترافیک هوایی و وضعیت جوی است.
شبکه توزیع مویرگی در مقصد
پس از فرود هواپیما و ترخیص سریع از گمرک مقصد، نوبت به حساسترین بخش عملیات یعنی تحویل در مایل آخریا اصطلاحا همان Last-Mile Deliveryمیرسد. بررسیها نشان میدهد که بخش عمدهای از هزینه و زمان لجستیک صرف این مرحله میشود.
در این مرحله، بستهها به هابهای توزیع محلی در شهر مقصد منتقل میشوند. سپس رانندگان توزیع با استفاده از اپلیکیشنهای مسیریابی هوشمند که ترافیک شهری و اولویتهای زمانی را ارزیابی میکنند، به سمت آدرس گیرندگان حرکت میکنند. سیستمهای پیگیری لحظهای به گیرنده این امکان را میدهند که بدانند بسته آنها دقیقا در چه ساعتی از روز تحویل داده خواهد شد. این سطح از شفافیت و دقت، رضایت مشتریان را در سراسر جهان به همراه دارد.
نقش شرکتهای ایرانی در زنجیره جهانی لجستیک
در کشور ما نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و نیاز صنایع به صادرات و واردات سریع، تقاضا برای خدمات حملونقل بینالمللی همواره بالا بوده است. در این میان، بهرهگیری از تخصص و شبکههای جهانی همکاران بینالمللی اهمیت مضاعفی پیدا میکند. برای نمونه، شرکت پست بین المللی ocs به عنوان یکی از مجموعههای فعال در این حوزه، توانسته است با تکیه بر استانداردهای جهانی و شبکه گسترده توزیع خود، پلی ارتباطی میان بازرگانان ایرانی و بازارهای جهانی ایجاد کند. چنین مجموعههایی با شناخت دقیق قوانین گمرکی داخلی و خارجی، چالشهای ترانزیتی و محدودیتهای پروازی را به حداقل رسانده و ارسال مرسولات تجاری و شخصی را در زمانبندیهای استاندارد تضمین میکنند.
پیشرفتهای نوآورانه در آینده لجستیک سریع
صنعت پست بینالملل همواره در حال تغییر و پذیرش فناوریهای نوین است. در سالهای اخیر، ورود پهپادهای حمل کالا، خودروهای خودران توزیع و بهرهگیری از فناوری بلاکچین برای ثبت ایمن تراکنشها و اسناد گمرکی، افقهای جدیدی را پیش روی این صنعت گشوده است. با این حال، هسته اصلی این موفقیت همچنان هماهنگی بینقص میان بخشهای مختلف زنجیره تامین، از فرستنده تا گیرنده است.
بنابراین، دفعه بعد که بستهای را در فاصله چند روز از قارهای دیگر تحویل میگیرید، به یاد داشته باشید که پشت این تجربه ساده و روان، ارتشی از مهندسان لجستیک، خلبانان، کارشناسان گمرک و برنامهنویسانی قرار دارند که به صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه تلاش میکنند تا مرزهای جغرافیایی را کمرنگتر کنند. این شبکه پیچیده و کارآمد، زیرساخت نامرئی تجارت جهانی و عاملی حیاتی در بقای کسبوکارهای مدرن است که بدون آن، چرخ اقتصاد بینالمللی به کندی میچرخید.
کلام آخر
ارسال سریع کالا در دنیای امروز دیگر یک خدمت لوکس و فرعی نیست، بلکه یکی از ستونهای اصلی توسعه کسبوکارهای مدرن و حفظ ارتباطات انسانی فرامرزی به شمار میرود. سرعت و دقتی که اکنون در زنجیره لجستیک جهانی شاهد آن هستیم، مفهوم مسافت را بازتعریف کرده و بازارهای بینالمللی را بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک ساخته است.
در این مسیر پرشتاب، فرآیند پیچیده جابهجایی کالا تنها زمانی با موفقیت به سرانجام میرسد که به یک شریک لجستیکی متخصص و باسابقه سپرده شود؛ بازویی اجرایی که با مدیریت هوشمندانه اسناد گمرکی و دسترسی به خطوط هوایی منظم، دغدغه فاصله را برای همیشه از میان بردارد و امنیت مرسولات شما را تا رسیدن به مقصد نهایی تضمین کند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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