هفت هزار جلد گذرنامه برای زائران خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعینسب ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموریتهای اربعین حسینی را از کارویژههای اصلی و اولویتدار مجموعه انتظامی استان در این ایام است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تأمین امنیت زائران و مدیریت تردد در جادههای طولانی استان از برنامههای محوری پلیس است، تصریح کرد: با پیشبینی طرحهای منسجم و تشدید گشتهای انتظامی در محورهای مواصلاتی، فضای امنی برای تردد زائران ایرانی و اتباع غیرایرانی که از این استان عبور میکنند، ایجاد شده است.
وی ضمن قدردانی از همکاری شایسته زائران و تمامی دستگاههای اجرایی در سال گذشته که منجر به کاهش چشمگیر حوادث جادهای شد، گفت: با توجه به طولانی بودن مسیرهای استان، خستگی و خوابآلودگی به ویژه در زمان بازگشت از سفر زیارتی کربلای معلی، همچنان یکی از مخاطرات اصلی است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: لذا از زائران عزیز تقاضا داریم با مدیریت زمان و استراحت کافی در طول مسیر، سفری ایمن را برای خود و خانوادهشان رقم بزنند.
سردار شجاعی نسب خود پیرامون خدمات گذرنامه بیان کرد: با تکیه بر تجربیات سالهای گذشته، بسترهای لازم جهت تسهیل صدور گذرنامه فراهم شده و هیچ دغدغهای در این خصوص وجود ندارد.
وی بیان کرد: زائران میتوانند بهصورت حضوری یا از طریق سامانه «پلیس من» اقدام کنند که گذرنامه حداکثر ظرف مدت یک هفته به دست آنان خواهد رسید.
وی تأکید کرد: تمامی زائران، حتی نوزادان، ملزم به داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار هستند، گذرنامههای زیارتی با اعتبار ۵ ساله صادر میشوند و پدران میتوانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود درخواست گذرنامه کنند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین افراد بالای ۱۸ سال که خدمت سربازی را سپری کردهاند، حتماً باید دارای کارت هوشمند پایان خدمت باشند.
شجاعینسب در پایان خاطرنشان کرد: کارکنان ادارات گذرنامه در مرکز استان و شهرستانها آماده پاسخگویی به هرگونه ابهام زائران هستند.
وی گفت: از ابتدای تیرماه تاکنون، بیش از هفت هزار جلد گذرنامه برای زائران استان صادر شده است.
شجاعی نسب تأکید کرد: این آمار در مقایسه با ۱۲ هزار گذرنامه کل سال گذشته، نشاندهنده استقبال گسترده و اقدام بهموقع هماستانیها است.
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