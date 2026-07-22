هفت هزار جلد گذرنامه برای زائران خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی‌نسب ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموریت‌های اربعین حسینی را از کارویژه‌های اصلی و اولویت‌دار مجموعه انتظامی استان در این ایام است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تأمین امنیت زائران و مدیریت تردد در جاده‌های طولانی استان از برنامه‌های محوری پلیس است، تصریح کرد: با پیش‌بینی طرح‌های منسجم و تشدید گشت‌های انتظامی در محورهای مواصلاتی، فضای امنی برای تردد زائران ایرانی و اتباع غیرایرانی که از این استان عبور می‌کنند، ایجاد شده است.

وی ضمن قدردانی از همکاری شایسته زائران و تمامی دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته که منجر به کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای شد، گفت: با توجه به طولانی بودن مسیرهای استان، خستگی و خواب‌آلودگی به ویژه در زمان بازگشت از سفر زیارتی کربلای معلی، همچنان یکی از مخاطرات اصلی است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: لذا از زائران عزیز تقاضا داریم با مدیریت زمان و استراحت کافی در طول مسیر، سفری ایمن را برای خود و خانواده‌شان رقم بزنند.

سردار شجاعی نسب خود پیرامون خدمات گذرنامه بیان کرد: با تکیه بر تجربیات سال‌های گذشته، بسترهای لازم جهت تسهیل صدور گذرنامه فراهم شده و هیچ دغدغه‌ای در این خصوص وجود ندارد.

وی بیان کرد: زائران می‌توانند به‌صورت حضوری یا از طریق سامانه «پلیس من» اقدام کنند که گذرنامه حداکثر ظرف مدت یک هفته به دست آنان خواهد رسید.

وی تأکید کرد: تمامی زائران، حتی نوزادان، ملزم به داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار هستند، گذرنامه‌های زیارتی با اعتبار ۵ ساله صادر می‌شوند و پدران می‌توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود درخواست گذرنامه کنند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین افراد بالای ۱۸ سال که خدمت سربازی را سپری کرده‌اند، حتماً باید دارای کارت هوشمند پایان خدمت باشند.

شجاعی‌نسب در پایان خاطرنشان کرد: کارکنان ادارات گذرنامه در مرکز استان و شهرستان‌ها آماده پاسخگویی به هرگونه ابهام زائران هستند.

وی گفت: از ابتدای تیرماه تاکنون، بیش از هفت هزار جلد گذرنامه برای زائران استان صادر شده است.

شجاعی نسب تأکید کرد: این آمار در مقایسه با ۱۲ هزار گذرنامه کل سال گذشته، نشان‌دهنده استقبال گسترده و اقدام به‌موقع هم‌استانی‌ها است.