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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

انهدام باند سارقان حرفه ای در تبریز

انهدام باند سارقان حرفه ای در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری ۲ نفر سارق حرفه ای و سابقه دار ، یک نفر مالخر ، کشف ۹ فقره پرونده سرقت از اماکن خصوصی و کارگاه به ارزش ۱۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر چهارشنبه در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرذ: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از اماکن خصوصی و کارگاه ، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی ، ۲ نفر متهم به سرقت و یک نفر مالخر را در این خصوص شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۳ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به ۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی و کارگاه به ارزش ۱۵ میلیارد ریال ، اعتراف که ضمن استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان ، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6895954

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