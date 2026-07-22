به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبدالهی اصل، با اشاره به برنامه تأمین و توزیع داروهای راهبردی کشور،اظهار کرد: برنامه توزیع تکمیلی ۲۹ هزار و ۸۶۴ واحد آلبومین تا پایان شهریور ۱۴۰۵ به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده است تا این فرآورده بر اساس نیاز مناطق مختلف در اختیار مراکز درمانی قرار گیرد.
وی افزود: سهمیه آلبومین به تفکیک استانها و دانشگاههای علوم پزشکی تعیین شده و شعب شرکتهای پخش موظف هستند پس از هماهنگی با ستاد توزیع داروی هر دانشگاه سهمیه تعیین شده را به مراکز معرفی شده از سوی معاونتهای غذا و دارو تحویل دهند.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو همچنین از برنامه توزیع ۱۸ هزار و ۱۷۹ ویال فاکتور ۹ پلاسمایی ۵۰۰ واحدی در فاصله مرداد تا پایان شهریور ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این دارو نیز مطابق برنامه مصوب میان دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی توزیع میشود و شرکتهای پخش موظفند با هماهنگی معاونتهای غذا و دارو سهمیهها را به مراکز تعیین شده تحویل دهند.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح مصرف این دارو اظهار کرد: دانشگاههای علوم پزشکی باید با توجه به زمان تعیین شده و تاریخ انقضای فرآورده نسبت به مصرف فاکتور ۹ پلاسمایی برنامهریزی دقیق داشته باشند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
عبدالهی اصل، درباره سهمیههای استفاده نشده نیز توضیح داد: در صورت اعلام عدم نیاز از سوی دانشگاهها در بخش آلبومین سهمیه مربوط در ستاد شرکت پخش باقی میماند و موضوع باید به اداره کل دارو اطلاع داده شود. همچنین درباره فاکتور ۹ پلاسمایی اگر ظرف یک ماه از زمان ابلاغ مراکز دریافت کننده معرفی نشوند یا دانشگاهی به سهمیه خود نیاز نداشته باشد موضوع باید به معاونت غذا و داروی مرکز استان اعلام شود تا درباره بازتوزیع دارو تصمیمگیری شود.
وی، هدف از اجرای این برنامه را مدیریت هدفمند توزیع داروهای حیاتی و تأمین به موقع نیاز مراکز درمانی عنوان کرد و گفت: رعایت دقیق برنامههای ابلاغی از سوی دانشگاههای علوم پزشکی و شرکتهای پخش، نقش مهمی در دسترسی عادلانه بیماران به این فرآوردههای درمانی دارد.
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