  1. سیاست
  2. دولت
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

کاهش دوهزار مگاوات مصرف برق با همدلی مردم

کاهش دوهزار مگاوات مصرف برق با همدلی مردم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشت: دولت از مردم درخواست کرد با صرفه‌جویی کمک کنند تا هموطنانشان خاموشی نداشته باشند و شب دوشنبه دو هزار مگاوات از بارِ شبکه کاسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی نوشت: در شرایط جنگ و گرمای طاقت‌فرسای استان‌های جنوبی، دولت از مردم درخواست کرد با صرفه‌جویی کمک کنند تا هموطنانشان خاموشی نداشته باشند و شب دوشنبه دو هزار مگاوات از بارِ شبکه کاسته شد.

وی افزود: باید به این مردم همدل افتخار کرد. ‌مردمی که به کلام ماندگار سعدی جان می‌بخشند که بنی‌آدم اعضای یکدیگرند.

کد مطلب 6895985
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها