به گزارش خبرگزاری مهر، رضا روستایی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد پروژه مهر ۱۴۰۵ استان همدان با بیان اینکه بازگشایی مدارس در سال جاری باید با رویکردی متفاوت و امیدآفرین همراه باشد، اظهار کرد: با توجه به شرایط فضای روانی جامعه و دغدغه‌های اقتصادی، ایجاد فضای شاداب و تقویت روحیه امید در دانش‌آموزان به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی پروژه مهر در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه دریافت هرگونه وجه تحت عنوان شرط ثبت‌نام، خلاف شان نظام تعلیم و تربیت است، تصریح کرد: اولیا هیچ اجباری برای پرداخت وجه در زمان ثبت‌نام ندارند و مشارکت‌های مردمی باید صرفاً پس از بازگشایی مدارس و از طریق واریز به حساب‌های رسمی مدرسه انجام شود تا ضمن حفظ شفافیت، نظارت‌پذیری کامل نیز فراهم گردد.

مدیرکل ارزیابی عملکردو پاسخ‌گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تسهیل‌گری در فرآیند ثبت‌نام، به‌ویژه برای دانش‌آموزان میان‌پایه که نیازی به حضور در مدرسه ندارند، گفت: نقش واحدهای ارزیابی عملکرد، صرفاً نظارتی است و این واحدها نباید وارد فرآیندهای اجرایی ثبت‌نام شوند چراکه اجرا بر عهده معاونت آموزشی است.

وی همچنین از نظرسنجی به‌عنوان ابزاری موثر برای اصلاح فرآیندها یاد کرد و با انتقاد از عدم انعکاس مناسب دستاوردهای نظام آموزشی، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی دقیق، مستندسازی فعالیت‌های ارزشمند معلمان و افزایش اعتماد عمومی تاکید کرد.

روستایی درباره وضعیت مدارس هیئت امنایی بیان کرد: مدارس هیئت امنایی تا زمان تصویب نهایی در شورای عالی آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما موظف هستند ثبت‌نام را صرفاً براساس محدوده جغرافیایی انجام دهند و دریافت شهریه برگزاری آزمون و انجام مصاحبه در زمان ثبت‌نام برای این مراکز ممنوع است.

وی در پایان با اشاره به الزامات برنامه توسعه هفتم مبنی بر رعایت تراکم حداکثر ۳۵ نفر در کلاس‌های درس و تاکید بر اهمیت پاسخ‌گویی به شکایات، خاطرنشان کرد: پاسخ‌گویی سریع و دقیق به مطالبات مردمی از طریق سامانه‌هایی نظیر «فواد»، سامانه وزارت آموزش و پرورش، سامانه بازرسی کل کشور و سامانه «سامد» استانداری در مهلت قانونی هفت‌روزه مورد رصد و ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت.