به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم که روز چهارشنبه در سالن محراب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به جایگاه وحدت در معارف اسلامی، اظهار کرد: در بیانات امام شهید و همچنین در بیانیه اخیر رهبر انقلاب، بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی و همراهی مؤمنان بر محور خداوند متعال تأکید ویژه شده است.



وی با بیان اینکه قرآن کریم همواره بر همگرایی مؤمنان تأکید کرده و نسبت به پیامدهای تفرقه هشدار داده است، افزود: همه باید در موضع‌گیری‌ها، سخنان و رفتارهای خود دقت داشته باشند تا ناخواسته زمینه اختلاف و دودستگی در جامعه اسلامی فراهم نشود.



امام جمعه قم خاطرنشان کرد: حفظ وحدت هرگز به معنای چشم‌پوشی از اصلاح امور یا کنار گذاشتن امر به معروف و نهی از منکر نیست بلکه می‌توان در عین پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، مسیر اصلاح را دنبال کرد، بدون آنکه به انسجام جامعه آسیب وارد شود.



وی ادامه داد: گاهی انسان از موضوعی درباره فردی آگاهی دارد که دیگران از آن بی‌اطلاع هستند و در چنین شرایطی باید آثار و پیامدهای بیان آن را به دقت سنجید و در صورت امکان، مسائل را از طریق گفت‌وگو، مباحثه، تذکر و وساطت پیگیری کرد.



اگر اختلاف ایجاد شود دشمن بهره‌برداری می‌کند



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آثار اجتماعی برخی اظهارنظرها، گفت: اگر سخنی موجب اختلاف در جامعه شود و دشمن بتواند از آن به نفع خود استفاده کند، شایسته است انسان برای رضای الهی از بیان آن خودداری کند.



وی افزود: این توصیه در حالی مطرح می‌شود که رهبران دینی نیز در مقاطع مختلف از برخی افراد و جریان‌ها آسیب دیده‌اند، اما همواره حفظ مصالح اسلام و جامعه اسلامی را بر مسائل دیگر مقدم دانسته‌اند.



سعیدی با تأکید بر اینکه وحدت مورد نظر قرآن، وحدت بر محور خداوند است نه بر پایه گرایش‌های سیاسی و جناحی، اظهار کرد: باید مسائل و اختلاف‌ها با شیوه‌های اصلاحی و منطقی دنبال شود و از طرح موضوعاتی که موجب التهاب اجتماعی و تشدید تنش‌ها می‌شود، پرهیز کرد.



پیامبر(ص) نیز مصالح اسلام را بر هر چیز مقدم می‌دانست



وی با اشاره به شرایط جامعه اسلامی در دوران پیامبر اکرم(ص)، گفت: در آن دوران نیز افرادی با ویژگی‌های منفی حضور داشتند، اما شیوه مواجهه با آنان همواره با در نظر گرفتن مصالح اسلام و جامعه اسلامی تنظیم می‌شد.



امام جمعه قم با اشاره به ماجرای ابولهب در قرآن کریم افزود: خداوند متعال نام ابولهب را به صراحت در قرآن بیان کرده است، اما در همان زمان، افرادی نیز در ظاهر در کنار پیامبر(ص) حضور داشتند که آسیب‌هایی به جامعه اسلامی وارد می‌کردند و با این حال، نحوه برخورد با آنان بر اساس مصالح و شرایط جامعه صورت می‌گرفت.



وی ادامه داد: گاهی افرادی که در درون جامعه اسلامی حضور دارند نیز ممکن است زمینه بروز آسیب‌هایی را فراهم کنند، اما مواجهه با این مسائل باید همراه با درایت، مصلحت‌اندیشی و توجه به منافع عمومی باشد.



همه ظرفیت پذیرش برخی انتقادها را ندارند



آیت الله سعیدی با اشاره به بازتاب اجتماعی برخی انتقادها، گفت: ممکن است فردی سخنی را با نیت اصلاح مطرح کند، اما همه افراد ظرفیت پذیرش آن را نداشته باشند و همین مسئله زمینه بروز واکنش‌هایی را فراهم کند که نتیجه آن افزایش اختلاف و تنش در جامعه باشد.



وی تأکید کرد: لازم است همواره شرایط جامعه و آثار اجتماعی سخنان مورد توجه قرار گیرد و در بیان مسائل، دقت و هوشیاری لازم وجود داشته باشد تا ضمن انجام وظیفه دینی، وحدت و انسجام جامعه اسلامی نیز حفظ شود.