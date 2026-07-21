به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش عصر سهشنبه در نخستین جلسه طرح توانمندسازی زنجیره ارزش با محوریت محصول انگور در شهرستان بناب، با اشاره به ظرفیتهای بالای این منطقه در تولید انگور و صادرات کشمش، اظهار کرد: با وجود کیفیت مطلوب محصول، وسعت باغات و مزیتهای رقابتی، سهم تاکداران از ارزش نهایی زنجیره تولید و صادرات همچنان اندک است و خدمات توسعه کسبوکار در این حوزه به اندازه کافی گسترش نیافته است.
وی با بیان اینکه این طرح با هدف رفع حلقههای مفقوده زنجیره ارزش انگور اجرا میشود، افزود: تأمین نیازهای فنی، زیستمحیطی و بازارمحور تاکداران و باغداران، افزایش بهرهوری و ایجاد کسبوکارهای پایدار روستایی از مهمترین اهداف این برنامه است.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی تأکید کرد: دولت قصد مداخله در فرآیند تولید و تجارت را ندارد، بلکه با توسعه خدمات کسبوکار و بهرهگیری از روشهای دانشبنیان، زمینه ارتقای بهرهوری و افزایش درآمد تولیدکنندگان را فراهم میکند.
خدابخش با تشریح نقشه راه اجرای این طرح در شهرستانهای ملکان، لیلان و بناب، گفت: هدف نهایی، تبدیل این منطقه به هاب هوشمند صادرات کشمش کشور از طریق اتصال تولید به بازارهای هدف و توسعه خدمات کسبوکار روستایی است.
وی انتقال دانش به تاکستانها را مهمترین عامل موفقیت این طرح دانست و اظهار کرد: ارائهدهندگان خدمات کسبوکار با حضور در کنار باغداران، نقش مؤثری در افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت تولید و ارتقای درآمد خانوارهای روستایی ایفا خواهند کرد.
طرح توانمندسازی زنجیره ارزش محصولات روستاپایه آذربایجانشرقی با راهبری ادارهکل امور روستایی و شوراهای استانداری و همکاری سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان در حال اجراست و نخستین گام آن با محوریت محصول انگور در شهرستان بناب آغاز شده است.
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