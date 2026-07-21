سرمست خواستار افزایش اختیارات استان‌ در تصمیمات بانکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه در دیدار با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با تشریح جایگاه اقتصادی آذربایجان شرقی به عنوان پیشران توسعه شمال‌ غرب کشور، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات ویژه برای حمایت از تولید، صادرات و اجرای پروژه‌های زیربنایی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به قرار گرفتن آذربایجان شرقی در کریدورهای بین‌ المللی شرق به غرب و شمال به جنوب، همجواری با کشورهای حوزه قفقاز، سهم بیش از ۹۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد استان و فعالیت حدود چهار هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در ۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی، اظهار داشت: شرایط ناشی از جنگ‌ های اخیر، حمایت از تولید و اشتغال در این استان را بیش از گذشته ضروری کرده است.

درخواست افزایش اختیارات استان‌ ها در تصمیمات بانکی

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به محدودیت‌ های موجود در امهال مطالبات بانکی، خواستار تفویض اختیار تصمیم‌ گیری درباره امهال برای بار دوم به رؤسای کارگروه‌ های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ ها شد.

وی همچنین پیشنهاد کرد اصل تسهیلات واحدهای تولیدی که بیش از ۷۵ درصد از فعالیت آنها بر اثر شرایط اخیر آسیب دیده است، بدون احتساب سود و جرایم متعلقه فریز شود و برای بانک‌ هایی که حداقل ۵۰ درصد منابع تجمیعی خود را مطابق دستورالعمل بانک مرکزی در استان‌ ها تخصیص نمی‌دهند، ترتیباتی در نظر گرفته شود.

لزوم افزایش سقف تهاتر ارزی استان‌ های مرزی

سرمست با اشاره به اجرای مصوبه هیأت وزیران درباره تأمین ارز به شیوه تهاتر برای واردات کالاهای اساسی، گفت: سقف تعیین شده برای آذربایجان شرقی با ظرفیت‌ های اقتصادی و نیازهای این استان همخوانی ندارد و این سهمیه نیز به طور کامل مصرف شده است.

وی افزود: در حالی که واردکنندگان کالاهای اساسی همچنان در انتظار دریافت سهمیه هستند و صادرکنندگان نیز آمادگی دارند ارز حاصل از صادرات خود را در قالب تهاتر برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهند، محدودیت سقف تعیین‌ شده مانع بهره‌گیری از این ظرفیت شده است.

استاندار آذربایجان شرقی خواستار بازنگری در این سیاست و افزایش سقف تهاتر ارزی استان‌ های مرزی، بویژه آذربایجان شرقی، شد.

رفع موانع بانکی ناشی از تعهدات ارزی

سرمست در ادامه به مشکلات صادرکنندگان در بهره‌ مندی از خدمات بانکی اشاره کرد و گفت: با وجود تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی تا پایان آذرماه ۱۴۰۵، این تعهدات همچنان در سامانه‌ های بانکی به عنوان تعهدات سررسید شده ثبت می‌شود و همین موضوع، واحدهای تولیدی و صادراتی را در دریافت تسهیلات، سرمایه در گردش، ضمانت‌ نامه و سایر خدمات بانکی با مشکل مواجه کرده است. وی خواستار اصلاح رویه‌ های موجود شد تا تا پایان مهلت استمهال، این تعهدات به عنوان تعهدات دارای مهلت معتبر در شبکه بانکی شناخته شوند.

پیشنهاد اصلاح مقررات رفع تعهد ارزی

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از شرایط خاص تجارت خارجی، افزایش مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را پیشنهاد کرد. وی همچنین خواستار ایجاد امکان مصالحه ریالی، مشابه سال‌ های گذشته، برای رفع تعهدات ارزی مربوط به سال‌ های قبل از ۱۴۰۰ تا سقف مشخص شد.

درخواست تخصیص اعتبار برای پروژه انتقال آب ارس

سرمست در بخش دیگری از این دیدار، تأمین مالی طرح انتقال آب ارس به کلانشهر تبریز را از مهم‌ ترین مطالبات استان عنوان کرد و با اشاره به اهمیت این پروژه در تأمین پایدار آب شرب، کاهش تنش آبی، ارتقای امنیت منابع آب و پشتیبانی از توسعه اقتصادی و اجتماعی شمال‌ غرب کشور، تصریح کرد: اجرای این پروژه هم‌ اکنون تنها با اتکا به منابع مالی استان در حال انجام است و محدودیت اعتبارات، روند اجرای آن را کند کرده و تخصیص اعتبار مورد نیاز ضروری است.