علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، هوای استان کرمانشاه تا روز دوشنبه هفته آینده صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و پدیده جوی قابل توجهی برای سطح استان انتظار نمی‌رود.

وی افزود: هرچند سرعت وزش باد در بیشتر نقاط استان ملایم خواهد بود، اما از اواخر وقت روز پنجشنبه تا ظهر جمعه، در برخی ساعات احتمال نفوذ غبار رقیق به نواحی مرزی استان وجود دارد که می‌تواند موجب کاهش نسبی کیفیت هوا در این مناطق شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه میانگین دمای هوا تا روز یکشنبه چهارم مرداد تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت، تصریح کرد: از روز دوشنبه در نیمه شرقی استان و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نواحی غربی، دمای هوا به شکل نسبتاً محسوسی افزایش خواهد یافت و شرایط گرم‌تری بر استان حاکم می‌شود.

زورآوند با اشاره به دمای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته، خاطرنشان کرد: قصرشیرین با ۴۷ درجه سانتی‌گراد، سرپل‌ذهاب با ۴۶ درجه و گیلانغرب با ۴۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند. همچنین در ۱۰ شهرستان استان دمای بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید که نشان‌دهنده تداوم استقرار هوای گرم در کرمانشاه است.