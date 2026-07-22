به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد جمشیدی ظهر چهارشنبه با اشاره به تداوم اجرای طرح «مهتاب» در استان، به رسانه‌ها اظهار داشت: این طرح با هدف کاهش تلفات انرژی، مقابله با انشعابات غیرمجاز، ارتقای پایداری شبکه توزیع برق و صیانت از حقوق مشترکان به‌صورت مستمر در سراسر استان در حال اجرا است.

وی افزود: در اجرای این طرح، ۳۲ اکیپ عملیاتی در بخش‌های مختلف از جمله جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، تست و بازرسی شبکه، نصب و تعویض کنتور و همچنین پایش مستمر شبکه توزیع برق فعالیت می‌کنند که اقدامات آنها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و مدیریت مصرف برق داشته است.

جمع‌آوری ۳۸۹ متر کابل انشعابات غیرمجاز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به نتایج اجرای طرح «مهتاب» در استان، عنوان کرد: در این مدت، ۹۴ انشعاب برق غیرمجاز شامل انشعابات مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد.

جمشیدی تصریح کرد: همچنین در جریان اجرای این طرح، ۳۸۹ متر کابل مربوط به انشعابات غیرمجاز از شبکه توزیع برق جمع‌آوری شد که این اقدام در جلوگیری از هدررفت انرژی و افزایش ایمنی شبکه نقش مؤثری داشته است.

نصب و تعویض بیش از ۱۹۰ دستگاه کنتور برق

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود کیفیت خدمات برق‌رسانی، گفت: به‌منظور افزایش دقت در اندازه‌گیری مصرف برق و ارتقای کیفیت خدمات، ۹۱ دستگاه کنتور جدید در نقاط مختلف استان نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: همچنین ۳۱ دستگاه کنتور مربوط به انشعابات غیردائم راه‌اندازی و ۷۴ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شده است.

جمشیدی افزود: در همین راستا، ۴۱ عدد فیوز محدودکننده نیز در نقاط مورد نیاز شبکه نصب شده تا ضمن مدیریت بار، از بروز اضافه‌بار و آسیب به شبکه توزیع جلوگیری شود.

بازرسی از چاه‌های کشاورزی و اماکن مذهبی

وی با بیان اینکه پایش مستمر شبکه از مهم‌ترین محورهای اجرای طرح «مهتاب» است، اظهار داشت: در این مدت، ۱۲۹ انشعاب مربوط به چاه‌های کشاورزی و سایر مشترکان عادی مورد تست و بازرسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان افزود: همچنین ۱۸ انشعاب مربوط به اماکن مذهبی و مساجد نیز در قالب این طرح مورد بررسی قرار گرفت تا از صحت عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری و رعایت ضوابط مصرف برق اطمینان حاصل شود.

تداوم برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از برق

جمشیدی با اشاره به تداوم اقدامات نظارتی در سطح استان، خاطرنشان کرد: در جریان اجرای طرح «مهتاب»، سه انشعاب برق غیرمجاز دیماندی نیز شناسایی شد که اقدامات قانونی لازم برای برخورد با متخلفان در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اجرای مستمر طرح‌های نظارتی و مقابله با انشعابات غیرمجاز، تلاش می‌کند ضمن کاهش تلفات انرژی، پایداری شبکه برق و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان را بیش از پیش ارتقا دهد.