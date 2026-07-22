به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر تیموری بعدازظهر چهارشنبه در گفت‌وگویی رادیویی با تشریح تازه‌ترین آمارهای ثبتی استان قم، اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۲ هزار و ۳۲۶ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده است و همزمان ۵۶۱ واقعه طلاق نیز ثبت شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.



وی افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده، به طور متوسط در هر ماه ۷۷۵ واقعه ازدواج و ۱۸۷ واقعه طلاق در استان قم به ثبت رسیده که بیانگر استمرار ثبت وقایع حیاتی در سامانه‌های ثبت احوال است.



مدیرکل ثبت احوال استان قم با اشاره به آمار ولادت‌ها گفت: در سه‌ماهه نخست امسال، سه هزار و ۶۶۰ واقعه ولادت در استان ثبت شده که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک درصد کاهش داشته است.



وی ادامه داد: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده، سه هزار و ۵۲۹ مورد تک‌زایی، ۵۸ مورد دوقلوزایی و پنج مورد سه‌قلوزایی بوده که سهم عمده ولادت‌های استان را تولدهای تک‌فرزندی تشکیل می‌دهد.



میانگین سن والدین نخستین فرزند در قم



تیموری با اشاره به برخی شاخص‌های جمعیتی مرتبط با ولادت اظهار کرد: میانگین سن پدر هنگام تولد نخستین فرزند ۳۲ سال و میانگین سن مادر ۲۷ سال ثبت شده است.



وی همچنین به فراوان‌ترین نام‌های انتخاب‌شده برای نوزادان اشاره کرد و افزود: در میان نوزادان پسر، نام‌های علی، امیرعلی، محمدحسین، حسین، امیرحسین، علیرضا، محمدحسن، محمدرضا، محمدمهدی و محمد بیشترین فراوانی را داشته‌اند.



مدیرکل ثبت احوال استان قم ادامه داد: در میان نوزادان دختر نیز نام‌های فاطمه، زهرا، زینب، ریحانه، نورا، حلما، رقیه، پناه، ماهلین و رستا بیش از سایر نام‌ها از سوی خانواده‌ها انتخاب شده است.



آمار وفات نیز ۶ درصد کاهش یافت



وی از ثبت یک‌هزار و ۷۴۸ واقعه وفات در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۶ درصدی همراه بوده است.



تیموری افزود: به طور میانگین در سه‌ماهه نخست امسال، ماهانه یک‌هزار و ۲۲۰ واقعه ولادت و ۵۸۳ واقعه وفات در استان قم به ثبت رسیده که این آمار، تصویری از روند ثبت وقایع حیاتی در استان طی فصل نخست سال جاری ارائه می‌دهد.