خسرو پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اتفاقات دیدار پلی‌آف با تیم مس رفسنجان و راهیابی صنعت نفت آبادان به لیگ برتر، اظهار کرد: این صعود را به مردم آبادان و همه دوستداران صنعت نفت آبادان تبریک می‌گویم. تیم صنعت نفت در طول فصل جانانه جنگید و با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور، رسیدن به این موفقیت کار ساده‌ای نبود.

وی افزود: مردم آبادان با فوتبال زندگی می‌کنند و نشاط مردم آبادان به تیم صنعت نفت گره خورده است. به همین دلیل برای حمایت از تیم در ورزشگاه حضور یافتم.

فرماندار ویژه آبادان با اشاره به اتفاقات دیدار پلی‌آف مقابل مس رفسنجان گفت: در نهایت صنعت نفت آبادان بر اساس ضوابط و حقوق قانونی خود راهی لیگ برتر شد و این اتفاق، موجب خوشحالی مردم آبادان شد.

پیرهادی با تأکید بر اهمیت توجه به رده‌های پایه بیان کرد: در همه رده‌های سنی استعدادهای خوبی وجود دارد و آکادمی باشگاه نقش مهمی در شناسایی و پرورش این استعدادها دارد.

وی گفت: از حمایت‌های صورت‌گرفته قدردانی می‌کنیم و این حمایت‌ها در ادامه نیز با قوت ادامه خواهد داشت.

فرماندار ویژه آبادان ادامه داد: استاندار خوزستان نیز با پیگیری‌های مجدانه، نقش مؤثری در احقاق حقوق قانونی صنعت نفت آبادان داشت و راهیابی این تیم به لیگ برتر، اتفاقی بسیار خوشحال‌کننده بود.

پیرهادی با تأکید بر ضرورت تقویت اقتصاد ورزش اظهار کرد: در حوزه حمایت مالی از صنعت نفت آبادان، همه مسئولان، نمایندگان مردم و مجموعه‌های حامی در کنار این تیم هستند و از آن حمایت خواهند کرد. اقتصاد ورزش مسئله‌ای بسیار مهم است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.