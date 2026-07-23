منا عمادی، مدیر اجرایی نمایشگاه اسباب‌بازی ایران تویِکس، از عدم حضور تولیدکنندگان اسباب‌بازی در نمایشگاه خبر داد و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه ایران‌تویکس اکنون دوره پنجم خود را سپری می‌کند. این دوره، برخلاف سال‌های گذشته، بدون حضور تولیدکنندگان برگزار می‌شود. در سه دوره گذشته، شاهد رشد بسیار خوبی از حضور تولیدکنندگان در سالن ملل نمایشگاه شهر آفتاب بودیم و هر سال نیز استقبال از ثبت‌نام و حضور در نمایشگاه بیشتر و بهتر می‌شد.

عمادی، افزود: در دوره چهارم، در آخرین روز نمایشگاه، با جنگ ۱۲ روزه مواجه شدیم. پس از آن نیز، هم‌زمان با ثبت‌نام برای دوره پنجم، شرایط ناشی از جنگ و مشکلات اقتصادی پیش آمد که باعث شد صنعت اسباب‌بازی با چالش‌های جدی مواجه شود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که تولیدکنندگان صنعت اسباب‌بازی در دوره پنجم حضور نداشته باشند تا بتوانند در دوره‌های بعدی با قدرت بیشتری بازگردند.

مدیر اجرایی نمایشگاه ایران‌تویِکس، به حضور انجمن تولیدکنندگان به نمایندگی از تولیدکنندگان اسباب‌بازی اشاره و بیان کرد: انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی تصمیم گرفت فضایی را در نمایشگاه به حضور خود اختصاص دهد. در این فضا، غرفه‌ای با حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای نظارت بر اسباب‌بازی و محصولات اعضای انجمن و تولیدکنندگانی که در دوره‌های گذشته ایران‌تویکس حضور داشتند، برپا شده است.

او، افزود: پس از فراخوانی که برای تولیدکنندگان منتشر شد، مقرر شد در ویترین‌های این غرفه، محصولات و دستاوردهای صنعت اسباب‌بازی در دو سال گذشته، یعنی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، به نمایش گذاشته شود. از هر برند نیز یک محصول منتخب در این ویترین قرار گرفته است. به این ترتیب، انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی امسال به این شکل در نمایشگاه ایران‌تویکس حضور دارد.

عمادی، با اشاره به تأثیر تغییر زمان برگزاری نمایشگاه بر حضور تولیدکنندگان، گفت: هر صنفی فصل و زمان مناسب خود را دارد. برای صنعت اسباب‌بازی نیز این نمایشگاه در طول سال‌ها به‌گونه‌ای جا افتاده بود که همواره در خردادماه برگزار می‌شد و در همان بازه زمانی می‌توانست تأثیرگذاری لازم را داشته باشد، اما تغییر زمان برگزاری نمایشگاه به مردادماه، برای این صنعت زمان مناسبی نبود.

مدیر اجرایی نمایشگاه ایران‌تویِکس، ادامه داد: از سوی دیگر، تا مدت‌ها مشخص نبود که نمایشگاه برگزار می‌شود یا خیر؛ زیرا هر لحظه اتفاقات و چالش‌های جدیدی پیش می‌آمد. همین مسئله باعث شد به‌تدریج بسیاری از تولیدکنندگان از حضور در نمایشگاه انصراف دهند و تعداد شرکت‌کنندگان کاهش پیدا کند.

او، افزود: امکان برگزاری نمایشگاه وجود داشت، اما تصمیم بر این شد که کیفیت و اعتبار نمایشگاه، مانند دوره‌های قبل، حفظ شود و جایگاه آن دچار افت نشود. به همین دلیل، تولیدکنندگان تصمیم گرفتند امسال غرفه‌ای نداشته باشند و محصولات خود را عرضه نکنند. در نهایت، مسئولیت حضور حداقلی در نمایشگاه به انجمن سپرده شد تا پیوستگی این زنجیره حفظ شود.

عمادی، درباره بزرگترین مشکل و چالشی که برای تولیدکنندگان اسباب‌بازی وجود دارد گفت: در حال حاضر، مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان، تأمین مواد اولیه است. علاوه بر آن، بی‌ثباتی نرخ ارز، به‌ویژه قیمت دلار، تأمین مواد اولیه را با دشواری مواجه کرده است. از سوی دیگر، به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی، ممکن است اسباب‌بازی در اولویت سبد خرید خانواده‌ها نباشد. بنابراین، بازار نیازمند آرامش و ثبات است تا شرایط دوباره به وضعیت گذشته بازگردد.

مدیر اجرایی نمایشگاه ایران‌تویِکس، با اشاره به برنامه‌های حمایتی انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی از تولیدکنندگان تصریح کرد: در کمیسیون نمایشگاهی انجمن، تلاش می‌کنیم تا حد امکان بازارهای فروش جدیدی برای تولیدکنندگان ایجاد کنیم. در سال‌های گذشته، دو نمایشگاه برگزار می‌کردیم؛ یکی همین نمایشگاه ایران‌تویکس بود و دیگری جشنواره ملی اسباب‌بازی.

او، افزود: در جشنواره ملی اسباب‌بازی، مردم می‌توانستند برای خرید به‌صورت مستقیم مراجعه کنند. از آنجا که این جشنواره در پایان سال برگزار می‌شد، فرصت مناسبی برای ایجاد نقدینگی و رونق بازار فروش تولیدکنندگان فراهم می‌کرد. این برنامه‌ها هر سال اجرا می‌شد و به فعال ماندن چرخه اقتصادی تولیدکنندگان صنعت اسباب‌بازی کمک می‌کرد.