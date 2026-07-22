به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک فرمانداران گیلانغرب و مندلی عراق که با هدف هماهنگی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در مرز بین‌المللی سومار برگزار شد، علی ضمد الزهیری از آمادگی کامل طرف عراقی برای پذیرش زائران خبر داد.

فرماندار شهرستان مندلی عراق در این نشست اظهار کرد: تمامی امکانات و ظرفیت‌های لازم در شهرستان مندلی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین فراهم شده و هماهنگی‌های لازم با استانداری دیالی، هیئت مواکب، آستان مقدس عباسی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای برپایی مواکب و ارائه خدمات به زائران انجام گرفته است.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم در سطح شهرستان نیز صورت گرفته و با هماهنگی وزارت حمل‌ونقل عراق و استانداری، ناوگان حمل‌ونقل مورد نیاز برای جابه‌جایی زائران اختصاص خواهد یافت تا روند انتقال آنان به مقصد با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.

فرماندار مندلی با تأکید بر تعامل و همکاری میان مسئولان دو سوی مرز، خاطرنشان کرد: در کنار جمهوری اسلامی ایران برای خدمت‌رسانی به زائران حضرت امام حسین (ع) حضور داریم و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا خدماتی در شأن زائران اربعین ارائه شود.

در ادامه این نشست، محمد مجید الصرافی، مشاور استاندار دیالی در امور گذرگاه‌های مرزی، اظهار کرد: هدف ما ارائه خدماتی در سطحی شایسته و مطابق استانداردهای مورد انتظار به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

وی افزود: موضوع حمل‌ونقل زائران را به‌صورت ویژه پیگیری خواهم کرد و در حوزه گذرنامه نیز استانداری دیالی تجهیزات، امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات در گذرگاه مرزی مندلی را فراهم خواهد کرد.

مشاور استاندار دیالی در امور گذرگاه‌های مرزی تصریح کرد: تردد زائران از گذرگاه مرزی مندلی به سمت میدان مرکزی جدید انجام خواهد شد و تمامی اقدامات و تمهیدات لازم برای تسهیل رفت‌وآمد و ارائه خدمات مناسب به زائران پیش‌بینی شده است.