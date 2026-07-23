نیویورک تایمز :رادار نوساز آمریکا در اردن منهدم شد/حال۱۲ زخمی وخیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از آن مقام نظامی گزارش داد که حدود ۱۰۰ نیروی نظامی آمریکایی در جریان حملات تلافی جویانه ایران به پایگاه ها و تأسیسات نظامی آمریکا در اردن و سایر کشورهای منطقه مجروح شدند که حال ۱۲ نفر از آن‌ها وخیم است.

«نیویورک تایمز» به نقل از مقام نظامی آگاه اضافه کرد که یک سامانه راداری در پایگاه «احمد الجابر» در کویت، در تاریخ ۲۰ ژوئیه تنها ۶ ماه پس از تکمیل ساخت آن منهدم شده است.

این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که پایگاه ها و تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه را به تلافی تجاوز واشنگتن به ایران هدف قرار خواهد داد.