به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتنتایمز در گزارشی نوشت که اعلام محاصره دریایی عربستان از سوی نیروهای مسلح یمن، جبهه تازهای در تنشهای منطقهای گشوده و خطرات پیش روی بازار جهانی انرژی را افزایش داده است.
این روزنامه تأکید کرد که صرف تهدید به هدف قرار دادن نفتکشها در تنگه بابالمندب، حتی بدون وقوع حملات، میتواند شرکتهای کشتیرانی و بیمه را از تردد در این مسیر بازدارد و در نتیجه، جریان تجارت دریایی و صادرات انرژی را با اختلال مواجه کند.
واشنگتنتایمز افزود که هرگونه اختلال در صادرات نفت عربستان، به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، میتواند بهطور مستقیم بر اقتصاد آمریکا نیز اثر گذاشته و با افزایش قیمت سوخت و انرژی، فشار بیشتری بر بازارهای جهانی وارد کند.
در ادامه این گزارش آمده است که پیامدهای این وضعیت تنها به حملات احتمالی محدود نمیشود، بلکه نگرانیهای امنیتی ممکن است شرکتهای حملونقل دریایی را به اجتناب از عبور از منطقه وادار کند؛ موضوعی که به افزایش هزینههای حملونقل، بیمه و جابهجایی نفت منجر خواهد شد.
واشنگتنتایمز در پایان نتیجهگیری کرد که بسته شدن عملی تنگه بابالمندب، یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس را از دسترس خارج کرده و میتواند بحران عرضه و ریسک در بازارهای جهانی انرژی را تشدید کند.
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