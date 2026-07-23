لاوروف و روبیو درباره وضعیت خلیج فارس گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای به تشریح دیدار امروز پنجشنبه میان وزرای خارجه آمریکا و این کشور در مانیل پرداخت.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: لاوروف در دیدار با همتای آمریکایی خود، بر غیرقابل‌قبول بودن تداوم سرازیر کردن تسلیحات به سوی رژیم کی‌یف تأکید کرد.

بیانیه وزارت امور خارجه روسیه اضافه کرد: لاوروف در دیدار با روبیو، آمادگی روسیه برای دستیابی به راه‌حلی سیاسی و دیپلماتیک جهت حل‌وفصل مناقشه اوکراین را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه افزود: لاوروف، روبیو را در جریان وضعیت واقعی خط مقدم اوکراین قرار داد. لاوروف بر پایبندی روسیه به پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی آمریکا در آلاسکا تأکید مجدد کرد. لاوروف به روبیو تأکید کرد که تداوم تسلیح کی‌یف غیرقابل‌قبول است. طرفین درباره عادی‌سازی شرایط کاری هیئت‌های دیپلماتیک روسیه و آمریکا گفتگو کردند. لاوروف و روبیو پیرامون وضعیت خلیج فارس به بحث و تبادل نظر پرداختند.

روسیا الیوم پیشتر در این خصوص اعلام کرده بود: دیدار میان سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و همتای آمریکایی‌اش، مارکو روبیو پس از حدود ۳۰ دقیقه گفتگو به پایان رسید. هیئت روسی محل دیدار را ترک کرد و لاوروف به سفر خود به فیلیپین پایان داد.

وزرای خارجه روسیه و آمریکا ساعاتی پیش در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن) در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کردند.