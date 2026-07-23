به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در دیدار با آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در روزهای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در این مقطع حساس آزمونی بزرگ را پشت سر گذاشت و مجموعه دولت، به‌ویژه در حوزه جهاد کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، کارنامه‌ای موفق و قابل دفاع از خود به جای گذاشت.

فتحی با بیان اینکه دشمن تلاش داشت با ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، مردم را با مشکل معیشتی و کمبود کالاهای اساسی مواجه کند، افزود: خوشبختانه با تلاش کشاورزان، تولیدکنندگان و برنامه‌ریزی منسجم دولت، اجازه داده نشد کوچک‌ترین خللی در تأمین نیازهای مردم ایجاد شود و این موفقیت، افتخاری برای بخش کشاورزی و نظام اجرایی کشور است.

وی با قدردانی از کشاورزان، بهره‌برداران و فعالان حوزه تولید، تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی نیز قدردان تلاش‌های شبانه‌روزی تولیدکنندگان است که در سخت‌ترین شرایط، چرخه تولید و تأمین امنیت غذایی کشور را حفظ کردند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر تداوم تأمین کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: دولت با برنامه‌ریزی دقیق، نیازهای اساسی کشور را تأمین خواهد کرد و اجازه نخواهد داد هیچ‌گونه مشکلی در حوزه امنیت غذایی و معیشت مردم به وجود آید.

فتحی همچنین از تدوین بسته حمایتی دولت برای واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: دولت برای جبران خسارت واحدهای تولیدی در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی برنامه‌ریزی کرده و با ابلاغ این بسته حمایتی، تسهیلات لازم در اختیار واحدهای خسارت‌دیده قرار خواهد گرفت تا هرچه سریع‌تر به چرخه تولید و فعالیت بازگردند.

وی در پایان با تقدیر از مدیریت استان هرمزگان و هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: انسجام مدیریتی و همکاری مناسب مسئولان استانی نقش مهمی در عبور موفق از شرایط بحرانی و استمرار تولید و خدمات‌رسانی به مردم داشته است.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی و مشاور رئیس مجلس نیز با اشاره به شرایط خاص استان هرمزگان در دوران جنگ، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن، ایجاد قحطی و اختلال در تأمین کالاهای اساسی بود و در این مسیر حملات متعددی را نیز طراحی و اجرا کرد، اما با مدیریت صحیح دولت و مسئولان اجرایی، مردم هیچ‌گونه کمبودی را احساس نکردند.

وی افزود: مدیریت مناسب واردات، استمرار تولید محصولات راهبردی از جمله گندم و تلاش بخش کشاورزی موجب شد نقشه دشمن برای ایجاد بحران معیشتی با شکست مواجه شود و امنیت غذایی کشور همچنان حفظ شود.