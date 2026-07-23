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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

معاون وزیر جهاد کشاورزی: خسارت واحدهای آسیب‌دیده جبران می‌شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی: خسارت واحدهای آسیب‌دیده جبران می‌شود

بندرعباس - معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت برای جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده بسته حمایتی ویژه‌ای در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در دیدار با آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در روزهای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در این مقطع حساس آزمونی بزرگ را پشت سر گذاشت و مجموعه دولت، به‌ویژه در حوزه جهاد کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، کارنامه‌ای موفق و قابل دفاع از خود به جای گذاشت.

فتحی با بیان اینکه دشمن تلاش داشت با ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، مردم را با مشکل معیشتی و کمبود کالاهای اساسی مواجه کند، افزود: خوشبختانه با تلاش کشاورزان، تولیدکنندگان و برنامه‌ریزی منسجم دولت، اجازه داده نشد کوچک‌ترین خللی در تأمین نیازهای مردم ایجاد شود و این موفقیت، افتخاری برای بخش کشاورزی و نظام اجرایی کشور است.

وی با قدردانی از کشاورزان، بهره‌برداران و فعالان حوزه تولید، تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی نیز قدردان تلاش‌های شبانه‌روزی تولیدکنندگان است که در سخت‌ترین شرایط، چرخه تولید و تأمین امنیت غذایی کشور را حفظ کردند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر تداوم تأمین کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: دولت با برنامه‌ریزی دقیق، نیازهای اساسی کشور را تأمین خواهد کرد و اجازه نخواهد داد هیچ‌گونه مشکلی در حوزه امنیت غذایی و معیشت مردم به وجود آید.

فتحی همچنین از تدوین بسته حمایتی دولت برای واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: دولت برای جبران خسارت واحدهای تولیدی در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی برنامه‌ریزی کرده و با ابلاغ این بسته حمایتی، تسهیلات لازم در اختیار واحدهای خسارت‌دیده قرار خواهد گرفت تا هرچه سریع‌تر به چرخه تولید و فعالیت بازگردند.

وی در پایان با تقدیر از مدیریت استان هرمزگان و هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: انسجام مدیریتی و همکاری مناسب مسئولان استانی نقش مهمی در عبور موفق از شرایط بحرانی و استمرار تولید و خدمات‌رسانی به مردم داشته است.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی و مشاور رئیس مجلس نیز با اشاره به شرایط خاص استان هرمزگان در دوران جنگ، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن، ایجاد قحطی و اختلال در تأمین کالاهای اساسی بود و در این مسیر حملات متعددی را نیز طراحی و اجرا کرد، اما با مدیریت صحیح دولت و مسئولان اجرایی، مردم هیچ‌گونه کمبودی را احساس نکردند.

وی افزود: مدیریت مناسب واردات، استمرار تولید محصولات راهبردی از جمله گندم و تلاش بخش کشاورزی موجب شد نقشه دشمن برای ایجاد بحران معیشتی با شکست مواجه شود و امنیت غذایی کشور همچنان حفظ شود.

کد مطلب 6896762

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