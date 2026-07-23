به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی‌زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی عصر امروز پنجشنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی پروژه برق رسانی به این روستاها با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌ها و رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار از اولویت‌های اصلی برنامه‌های عمرانی در شهرستان دزفول است، اظهار کرد: اجرای پروژه‌های راهبردی در شهرستان با جدیت در حال پیگیری است و علاوه بر برق‌رسانی به روستاهای دورافتاده، پروژه تعریض و اصلاح محور ارتباطی بخش شهیون تا دهستان احمدفداله، رفع تنش آبی روستاها، تقویت زیرساخت‌های مخابراتی و توسعه پوشش ارتباطی در مناطق مختلف شهرستان نیز در حال اجرا است.

وی افزود: با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان بدون وقفه ادامه دارد و خدمت‌رسانی به مردم با قوت و جدیت در حال انجام است.

مدیرعامل توزیع برق خوزستان نیز در این مراسم‌ اظهار کرد: این پروژه زیربنایی که در راستای تحقق عدالت در توزیع خدمات عمومی و توسعه متوازن زیرساخت‌های برق وارد فاز اجرایی شده، شامل احداث ۷۱ کیلومتر شبکه توزیع برق، نصب ۶۰۰ اصله پایه، اجرای تاسیسات مرتبط و نصب ۵۲ دستگاه ترانسفورماتور توزیع است.

علی خدری افزود: با بهره‌برداری از این طرح، برای نخستین بار تمامی روستاهای شهرستان دزفول تحت پوشش شبکه برق سراسری قرار گرفته و یکی از مهم‌ترین مطالبات ساکنان مناطق کوهستانی و صعب‌العبور این شهرستان محقق خواهد شد

وی یادآور شد: در ادامه اقدامات انجام‌شده برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مناطق محروم، با پیگیری نماینده دزفول، ادامه تامین و واگذاری پنل‌های خورشیدی به خانوارهای عشایری نیز در دستور کار قرار گرفت تا بخشی از نیاز انرژی این خانوارها در مناطق فاقد دسترسی به شبکه سراسری برق از طریق سامانه‌های تولید برق خورشیدی تامین شود.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول نیز در این آیین با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی و همکاری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در تأمین اعتبار و آغاز عملیات اجرایی این پروژه، اظهار کرد: پروژه برق‌رسانی به ۲۱ روستای فاقد برق در بخش‌های سردشت و شهیون یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی شهرستان در حوزه برق‌رسانی روستایی است که با اجرای آن، این روستاها برای نخستین‌بار به شبکه سراسری برق متصل خواهند شد.

عزیز مرداس اعتبار اجرای این پروژه را بیش از ۳۲۰۰ میلیارد ریال برشمرد و گفت: با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در شهرستان دزفول به ویژه در مناطق کمتر برخوردار با جدیت در دستور کار قرار دارد.