روایت رئیس سازمان اورژانس کشور از روزهای جنگ؛ از شهادت تا همدلی مردم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در یک برنامه تلویزیونی با تشریح خدمات گسترده کادر درمان در جریان جنگ از تلاش شبانهروزی پزشکان، پرستاران و نیروهای اورژانس برای خدمترسانی به مصدومان سخن گفت و تأکید کرد که در این مدت حدود ۳۴ هزار نفر در بیمارستانها خدمات درمانی دریافت کردند.
وی با اشاره به فداکاری کارکنان نظام سلامت اظهار کرد: حتی برخی از همکاران بهداشتی که باردار بودند نیز تا آخرین لحظه در محل کار حضور داشتند و متأسفانه تعدادی از آنان به شهادت رسیدند. به گفته او، در این روزها کادر درمان با عشق و احساس مسئولیت خدمت میکردند؛ بهگونهای که اگر در شرایط عادی روزی یک یا دو بار به بیمار سر میزدند، در آن شرایط بحرانی چندین بار وضعیت بیماران را پیگیری میکردند.
رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه بیشترین شهدا و مصدومان در تهران ثبت شد، افزود: استانهای هرمزگان، خوزستان و لرستان نیز از جمله مناطقی بودند که بیشترین آسیب را متحمل شدند. وی همچنین به شهادت یکی از پزشکان مینابی اشاره کرد و آن را از تلخترین حوادث این دوران دانست.
ویبا بیان اینکه صحنههای این جنگ یادآور وقایع عاشورا بود، گفت: در برخی موارد پیکر شهدا بر اثر شدت انفجار متلاشی شده بود. حتی در یکی از موارد، بخشی از پیکر یک شهید حدود ۱۰۰ متر دورتر از محل حادثه و در ساختمانی دیگر پیدا شد که هویت او پس از بررسی کارت شناسایی و آزمایش DNA تأیید شد.
وی افزود: در سالن معراج شهدا نیز گاهی شرایط بهگونهای بود که تنها بخشی از پیکر شهید برای خانواده قابل شناسایی بود و در برخی موارد، به دلیل شدت آسیبها امکان مشاهده پیکر وجود نداشت.
رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین به نخستین ساعات آغاز حملات اشاره کرد و گفت: هنگام وقوع نخستین انفجار در جلسهای در وزارت بهداشت حضور داشتم. بلافاصله جلسه را ترک کردم و به اتاق وضعیت اورژانس رفتم تا تیمهای امدادی را برای اعزام آماده کنیم. پس از آن نیز با دستور وزیر بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی سراسر کشور در آمادهباش کامل قرار گرفتند و وضعیت دارو، تجهیزات و امکانات درمانی بهصورت مستمر رصد شد.
وی درباره حادثه مربوط به بیت رهبری نیز اظهار کرد: نیروهای اورژانس مستقر در آن منطقه از نخستین افرادی بودند که در محل حضور داشتند. به دلیل شرایط امنیتی و محدودیتهای رفتوآمد، اطلاعات اولیه مبهم بود و نیروها با نگرانی و گریه منتظر مشخص شدن وضعیت مصدومان و ابعاد حادثه بودند تا سرانجام چند ساعت بعد اطلاعات دقیقتری به دست آمد.
رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان با اشاره به همدلی مردم در روزهای بحران گفت: پس از پایان جنگ، از همکاران خواستیم روایتهای خود را برای ثبت در قالب یک کتاب ارائه کنند. یکی از زیباترین خاطرات مربوط به حادثهای در کرج بود؛ جایی که یکی از ساکنان خانهای نزدیک محل انفجار، سماوری روشن کرده و درِ خانه خود را به روی نیروهای امدادی گشوده بود تا آنان بتوانند چای بنوشند، استراحتی کوتاه داشته باشند و از امکانات خانه استفاده کنند و این اقدام، نمادی از همبستگی و همراهی مردم با نیروهای امدادی در روزهای سخت بود.
رئیس سازمان اورژانس کشور در یک برنامه تلویزیونی با تشریح خدمات کادر درمان در جریان جنگ از تلاش شبانهروزی پزشکان، پرستاران و نیروهای اورژانس برای خدمترسانی به مصدومان سخن گفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در یک برنامه تلویزیونی با تشریح خدمات گسترده کادر درمان در جریان جنگ از تلاش شبانهروزی پزشکان، پرستاران و نیروهای اورژانس برای خدمترسانی به مصدومان سخن گفت و تأکید کرد که در این مدت حدود ۳۴ هزار نفر در بیمارستانها خدمات درمانی دریافت کردند.
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