استاندار گیلان: استقلال و اقتدار ایران مرهون ایثار شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر پنجشنبه در یادواره شهدای روستای ماتک تولم از توابع شهرستان صومعه سرا با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید، شهدای انقلاب اسلامی، هشت هزار شهید استان گیلان، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: امنیت، عزت و استقلال امروز کشور حاصل جانفشانی شهدا و ایستادگی ملت ایران است و این سرمایه عظیم، بزرگترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی به شمار میرود.

استاندار گیلان با قدردانی از نماینده مردم صومعه سرا، فرماندار، اعضای شورای تأمین، علما و مسئولان شهرستان، از دیدار خود با خانواده یکی از شهدای والامقام پیش از برگزاری مراسم خبر داد و گفت: در این دیدار، مطالبات مطرح شده از جمله تکمیل مسجد جامع شهر و بازنگری در برخی موضوعات مرتبط با طرح هادی روستا، با همکاری دستگاه های مسئول به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به حضور مستمر خود در یادواره های شهدای روستاهای مختلف استان، تصریح کرد: بسیاری از این مناطق در سال های ابتدایی انقلاب از حداقل امکانات برخوردار بودند، اما مردم همان مناطق با ایمان و اعتقاد راسخ، فرزندان خود را برای دفاع از کشور تقدیم کردند و این فرهنگ ایثار و ازخود گذشتگی، بزرگترین سرمایه اجتماعی ایران اسلامی است.

مرور تاریخ؛ هشداری برای نسل جوان

حق شناس با مرور بخشی از تاریخ معاصر ایران، تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان میدهد که قدرتهای سلطهگر همواره در پی دخالت در امور کشورها و بهره برداری از منابع ملت ها بودهاند و ملت ایران نیز بارها آثار زیان بار این سیاست ها را تجربه کرده است.

وی با اشاره به وقایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله حمایت آمریکا از رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس، حمله به هواپیمای مسافربری ایران و نقض تعهدات بین المللی، افزود: مرور این حوادث برای نسل جوان ضروری است، زیرا ملتی که تاریخ خود را فراموش کند، محکوم به تکرار آن خواهد بود و این وظیفه مسئولان و رسانه هاست که انتقال صحیح این مفاهیم را در دستور کار قرار دهند.

استقلال سیاسی؛ دستاوردی که هیچکس آن را انکار نمیکند

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه استقلال سیاسی جمهوری اسلامی یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است، اضافه کرد: ممکن است درباره عملکرد مسئولان نقدهایی وجود داشته باشد، اما هیچکس نمی تواند ادعا کند که تصمیمات کشور تحت تأثیر یا اراده قدرت های بیگانه اتخاذ می شود و این مهم، نشان دهنده عمق استقلال نظام در عرصه های مختلف است.

حق شناس با اشاره به نهضت عاشورا، آن را الگویی ماندگار از ایستادگی در برابر ظلم دانست و گفت: گذر زمان نشان داد که پیروزی حقیقی از آنِ جبهه حق بود و فرهنگ عاشورا همچنان الهام بخش ملت ایران در دفاع از استقلال و عزت کشور است.

وی همچنین با تجلیل از مجاهدت های رهبر شهید انقلاب اسلامی، افزود: ایشان در تمام سالهای مبارزه و مسئولیت بر اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی پای فشرد و این پایداری، میراثی ماندگار برای ملت ایران بر جای گذاشت.