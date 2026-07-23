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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

سنندج قهرمان رقابت‌های کشتی آزاد نونهالان کردستان شد

سنندج قهرمان رقابت‌های کشتی آزاد نونهالان کردستان شد

سنندج- رقابت‌های کشتی آزاد نونهالان قهرمانی و انتخابی تیم کردستان با حضور ۱۵۰ کشتی‌گیر برگزار شد و تیم سنندج عنوان نخست این مسابقات را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد نونهالان قهرمانی استان کردستان و انتخابی تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور، عصر پنجشنبه با حضور ۱۵۰ کشتی‌گیر از ۱۳ تیم در سنندج برگزار شد.

این مسابقات که با عنوان یادواره شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب برگزار شد، یکم مردادماه به میزبانی سالن خانه هندبال بهاران سنندج برگزار و در پایان نفرات برتر اوزان مختلف مشخص شدند.

کشتی‌گیران حاضر در این رقابت‌ها از ۹ شهرستان و چهار شهر استان کردستان در یک روز با یکدیگر به رقابت پرداختند تا ترکیب تیم منتخب استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور مشخص شود.

برگزاری این دوره از رقابت‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار رسمی اتحادیه جهانی کشتی و سامانه مسابقات فدراسیون کشتی انجام شد و روند برنامه‌ریزی و اجرای مسابقات به صورت سیستمی دنبال شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم سنندج با کسب ۲۲۵ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد، دیواندره با ۱۶۷ امتیاز نایب قهرمان شد و سقز نیز با ۱۵۴ امتیاز عنوان سوم را به دست آورد.

کد مطلب 6897075

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