به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی قاضیعسگر عصر پنجشنبه در آئین بزرگداشت قائد شهید امت با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ایشان با هدایت و رهبری مردم و ایستادگی در برابر قدرتهای بزرگ، روحیه مقاومت را به ملت ایران آموختند و امروز بسیاری از تحلیلگران جهان اذعان دارند که جمهوری اسلامی ایران توانسته در برابر آمریکا با اقتدار بایستد و این قدرت سلطهگر را به چالش بکشد.
وی افزود: اگر بخواهیم این ویژگیها را ریشهیابی کنیم، نخستین جلوههای آن را در سیره پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) مشاهده میکنیم؛ شخصیتهایی جامع که همه فضائل را در وجود خود جمع کرده بودند و خداوند نیز مسلمانان را به الگوگیری از آنان فراخوانده است.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با اشاره به دوران نوجوانی و جوانی رهبرشهید انقلاب گفت: ایشان از همان آغاز زندگی، عاشق علم، تحصیل و فراگیری علوم اسلامی بودند و از پدر بزرگوارشان که شخصیتی برجسته، عالم و متقی بود، الهام میگرفتند و با تمام وجود در خدمت ایشان بودند.
حجت الاسلام قاضیعسگر ادامه داد: زمانی که رهبر معظم انقلاب در قم حضور داشتند، در میان علما و فضلا کاملاً محسوس بود که اگر در آن حوزه باقی بمانند، در آینده از مراجع و علمای طراز اول شیعه خواهند شد؛ اما هنگامی که احساس کردند پدرشان به دلیل بیماری بینایی خود را از دست داده است، بدون درنگ همه موقعیتهای علمی را رها کرده و برای خدمت به پدر راهی مشهد شدند.
وی با اشاره به ارادت رهبرشهید انقلاب به پدرشان خاطرنشان کرد: معظمله در مصاحبهای نیز نقل کردهاند که همواره دست و پای پدر را میبوسیدند و در کنار ایشان بودند. پس از بازگشت از درس مرحوم آیتالله میلانی نیز پدر از مباحث مطرحشده سؤال میکردند و ایشان با علاقه مطالب را برای ایشان بازگو میکردند.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) عشق رهبر شهید انقلاب به مطالعه را از دیگر ویژگیهای برجسته ایشان دانست و گفت: خود ایشان نقل کردهاند که در دوران جوانی به دلیل مشکلات مالی، کتاب را از کتابخانه یا کتابفروشی کرایه میکردند و تلاش میکردند همان روز آن را مطالعه و بازگردانند .
وی افزود: این علاقه تا پایان عمر علمی ایشان ادامه یافت و رهبر شهید علاوه بر کتابهای دینی، آثار اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و رمانهای مطرح جهان را نیز مطالعه میکردند. ایشان در بازدید از نمایشگاه کتاب تهران نیز درباره رمان «بینوایان» بیان کردند که این اثر را چندین بار از ابتدا تا انتها مطالعه کردهاند و شخصیتهای آن را به خوبی میشناسند.
حجت الاسلام قاضیعسگر با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب شناخت عمیقی از ادبیات ایران و جهان دارند، اظهار کرد: ایشان خود شاعر، ادیب، سخنور و خطیبی توانا هستند و هنگام سخنرانی با تسلط کامل، مباحث را از آغاز تا پایان به صورت روان برای مخاطبان تبیین میکنند.
وی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی رهبر شهید انقلاب گفت: حضرت آیتالله محمدی گلپایگانی که بیش از ۳۷ سال در کنار رهبر معظم انقلاب حضور داشتهاند، خاطرات فراوانی از تواضع و اخلاق ایشان نقل کردهاند. معظمله با همه اقشار جامعه برخوردی مهربانانه دارند و دیدارهای مستمر با خانوادههای شهدا، احترام به فرزندان آنان و حتی سرکشی به خانواده شهدای ارامنه، جلوهای از همین روحیه پدرانه است.
وی سادهزیستی را از دیگر شاخصههای رهبر شهید برشمرد و تصریح کرد: بسیاری نمیدانند که ایشان در مسئولیتهای مختلف هیچگاه حقوقی دریافت نکردهاند و از امکانات دولتی برای خود استفاده نکردهاند. این شیوه، همان سیرهای است که امام خمینی (ره) نیز به آن پایبند بودند.
وی ادامه داد: هدایای مردمی و نذوراتی که به رهبر شهید انقلاب تقدیم میشود، همواره به بیت و دفاتر مربوطه تحویل داده میشود و هیچگاه مورد استفاده شخصی قرار نمیگیرد.
حجت الاسلام قاضیعسگر با اشاره به سبک زندگی رهبر شهید انقلاب گفت: مسئول تیم حفاظت ایشان نیز نقل کرده است که تخت خواب معظمله همان تختی است که حدود ۴۰ سال پیش تهیه شده بود و تا سالها از همان استفاده میکردند. همچنین اگر همه وسایل منزل ایشان جمعآوری شود، در یک وانت جای میگیرد که این موضوع نشاندهنده اوج سادهزیستی ایشان است.
به گفته وی: انس با قرآن، اهتمام به تهجد و شبزندهداری و توجه ویژه به ترویج فرهنگ قرآنی را از دیگر ویژگیهای برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی برشمرد.
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