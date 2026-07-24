به گزارش خبرنگار مهر؛ آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرج، همگان را به رعایت تقوای الهی توصیه کرد و با استناد به حکمت‌هایی از نهج‌البلاغه، عزت‌مندی، تلاش و قناعت را از ویژگی‌های بارز اهل تقوا دانست و تصریح کرد: انسان مؤمن هرگز تن به ذلت نمی‌دهد و برای رسیدن به خواسته‌های خود، تنها از مسیرهای صحیح و مشروع تلاش می‌کند.

امام جمعه کرج با اشاره به پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب به امامت مرحوم آیت‌الله طالقانی، این فریضه را از مهم‌ترین ابتکارات نظام اسلامی در عرصه بصیرت‌افزایی و انسجام اجتماعی خواند.

حسینی همدانی با بیان اینکه امروز نزدیک به ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه در کشور فعال است، گفت: این سنگر عبادی، نقشی بی‌بدیل در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امیدآفرینی ایفا می‌کند.

وی ضمن قدردانی از اعضای ستادهای نماز جمعه استان البرز و شهرستان کرج، تأکید کرد: نماز جمعه، تریبونی برای تبیین، پاسخگویی به شبهات و مقابله با جنگ روانی دشمن است و باید با ارائه ایده‌های سازنده، زمینه جذب هرچه بیشتر جوانان به این پایگاه فرهنگی فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، جایگاه خطبه‌های نماز جمعه را در پاسخگویی به نیازها و پرسش‌های مردم، به‌ویژه نسل جوان، بسیار حساس ارزیابی کرد و یادآور شد: ائمه جمعه وظیفه دارند با صرف زمان و مطالعه کافی، مباحث را دقیق، مستند و روشنگرانه برای مردم تبیین کنند.

مرصاد؛ شکست تاریخی منافقین

حسینی همدانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سالگرد عملیات مرصاد، آن را نقطه پایان اقدامات نظامی سازمان منافقین علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت: منافقین از ابتدای انقلاب با ترور، نفوذ و همکاری با دشمنان ملت، چهره واقعی خود را آشکار کردند و در نهایت در عملیات مرصاد شکست تاریخی خوردند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر نفوذ دشمن در عرصه جنگ شناختی، یکی از کارکردهای مهم نماز جمعه را آگاه‌سازی مردم نسبت به تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی عنوان کرد و افزود: این تریبون همواره مانع نفوذ جریان‌های معاند در ذهن و باور مردم بوده است.

نقد منصفانه؛ سرمایه پیشرفت

امام جمعه کرج در ادامه، نقد منصفانه را سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشرفت و شکوفایی امور دانست و تصریح کرد: نقد اگر منصفانه باشد، نه تنها وحدت جامعه را از بین نمی‌برد، بلکه زمینه‌ساز اصلاح است.

وی با تشریح مفهوم نقد گفت: همان‌گونه که پنبه از خار پاک می‌شود، نقد نیز به معنای زدودن نقص‌ها و کاستی‌هاست؛ بنابراین نباید از نقد صحیح و دلسوزانه ناراحت شد، اما عیب‌جویی، تحقیر و تخریب افراد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

هشدار درباره انتشار اطلاعات طبقه‌بندی‌شده

حسینی همدانی همچنین از مسئولان خواست در بیان مطالب و مصاحبه‌ها، ملاحظات امنیتی را رعایت کنند و تأکید کرد: در میانه جنگ، انتشار اسرار و اطلاعات نظامی در هیچ کشوری مرسوم نیست و بسیاری از مسائل راهبردی، سال‌ها پس از پایان جنگ رسانه‌ای می‌شود.

وی با انتقاد از وضعیت مدیریت فضای مجازی، خواستار ساماندهی این حوزه شد و یادآور شد: در حالی که برخی کشورهای غربی برای استفاده نوجوانان از فضای مجازی محدودیت‌های جدی وضع کرده‌اند، این فضا در کشور ما تا حد زیادی رها شده و نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق است.

امام جمعه کرج در پایان، با اشاره به ایام اربعین حسینی، به زائران توصیه کرد اصل زیارت اربعین را در اولویت قرار دهند و پیاده‌روی‌های مردمی را در شهرها و محله‌های خود نیز برگزار کنند تا هم از فیض زیارت بهره‌مند شوند و هم این حرکت عظیم مردمی در داخل کشور تقویت شود.