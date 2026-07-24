مظفر غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرپل‌ذهاب برای میزبانی از زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: تمامی برنامه‌ریزی‌های لازم با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری این شهرستان انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت پیوند میان خدمات مذهبی و گردشگری مذهبی، افزود: هدف از اقدامات پیش‌بینی‌شده، تنها ارائه خدمات رفاهی به زائران نیست، بلکه تلاش کرده‌ایم ظرفیت‌های ارزشمند و کمتر شناخته‌شده سرپل‌ذهاب را نیز به زائرانی که از این مسیر عبور می‌کنند، معرفی کنیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرپل‌ذهاب با اشاره به برپایی بازارچه موقت صنایع‌دستی در مسیر تردد زائران، تصریح کرد: این بازارچه با هدف ایجاد فضایی مناسب برای آشنایی زائران با هنرهای سنتی و صنایع‌دستی اصیل منطقه برپا شده تا مسافران ضمن استراحت و تجدید روحیه، با بخشی از فرهنگ و هنر مردم این شهرستان نیز آشنا شوند.

غلامی ادامه داد: راه‌اندازی این بازارچه علاوه بر معرفی تولیدات بومی، گامی در جهت حمایت از هنرمندان، صنعتگران و تولیدکنندگان محلی است و می‌تواند به رونق اقتصاد خانواده‌های فعال در حوزه صنایع‌دستی نیز کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری سرپل‌ذهاب اشاره کرد و گفت: این شهرستان از نظر آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی، از مناطق شاخص استان کرمانشاه به شمار می‌رود و زائران اربعین می‌توانند در صورت فراهم بودن فرصت، از این ظرفیت‌ها نیز بازدید کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرپل‌ذهاب افزود: جاذبه‌هایی همچون آبشار پیران، کتیبه تاریخی آنوبانینی، گوردخمه دکان داوود، محوطه تاریخی دژی منیژه، طاق‌گرا و چشمه آب گرم سراب‌گرم، از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان هستند که در مسیر تردد زائران قرار دارند و می‌توانند تجربه‌ای متفاوت و ماندگار از سفر به این منطقه را برای آنان رقم بزنند.

غلامی با دعوت از زائران برای بازدید از این آثار و جاذبه‌ها، خاطرنشان کرد: آشنایی با پیشینه تاریخی، فرهنگ غنی و طبیعت زیبای سرپل‌ذهاب، می‌تواند در کنار حال و هوای معنوی سفر اربعین، تجربه‌ای ارزشمند و به‌یادماندنی برای زائران ایجاد کند.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان با تمام ظرفیت در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، تلاش می‌کند تا زائران اربعین حسینی علاوه بر بهره‌مندی از خدمات مناسب، با هویت فرهنگی، تاریخی و گردشگری سرپل‌ذهاب نیز آشنا شوند و خاطره‌ای خوش از حضور در این شهرستان به همراه داشته باشند.