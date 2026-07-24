به گزارش خبرنگار مهر، سعیدرضا جندقیان شامگاه جمعه در نشست با مسئولان شهرستان آمل، فرسودگی و کمبود تجهیزات خدمات شهری را یکی از مهمترین دغدغههای شهرداریهای مازندران دانست و اظهار کرد: بسیاری از شهرداریهای استان برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان با کمبود خودروهای آتشنشانی، ماشینآلات حوزه پسماند و تجهیزات عمرانی روبهرو هستند.
وی با بیان اینکه شهرداریهای مازندران باید ارتباط مؤثرتری با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برقرار کنند، افزود: هرچه مطالبات شهرها با جدیت بیشتری از مسیرهای قانونی دنبال شود، امکان بهرهمندی از اعتبارات و امکانات ملی نیز افزایش خواهد یافت.
جندقیان با اشاره به گسترش ساختمانهای مرتفع در شهرهای استان، تأمین خودروهای آتشنشانی مجهز به نردبان ۳۲ متری را از نیازهای فوری مازندران عنوان کرد و گفت: برخی شهرها از ظرفیت مناطق آزاد برای نوسازی ناوگان خدمات شهری استفاده کردهاند و این تجربه میتواند در مازندران نیز عملیاتی شود.
وی همچنین هزینه بالای خرید تجهیزات تخصصی را یکی از موانع اصلی شهرداریها برشمرد و افزود: ارزش هر دستگاه خودروی آتشنشانی مجهز به نردبان ۳۲ متری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است؛ از این رو تأمین چنین تجهیزاتی بدون حمایت دولت و استفاده از منابع ملی برای بسیاری از شهرداریها امکانپذیر نیست.
مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از مسئولان شهرستان آمل خواست با پیگیری مستمر، زمینه جذب اعتبارات و تأمین تجهیزات مورد نیاز خدمات شهری را فراهم کنند.
در این نشست، سرپرست فرمانداری آمل نیز از پیشرفت طرح ساماندهی پسماند شهرستان خبر داد و گفت: زیرساختهای این پروژه با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال اجراست و برنامهریزی شده فاز نخست آن در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسد.
بیژن پولادی، سرپرست فرمانداری آمل، نوسازی ناوگان حملونقل شهری و تجهیز سازمان آتشنشانی به خودروی نردباندار ۳۲ متری را از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری برشمرد.
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