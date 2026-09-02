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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

آزمون شفاهی اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم خراسان شمالی

آزمون شفاهی اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم خراسان شمالی

بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از برگزاری آزمون شفاهی اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم‌ خبر داد.

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کد مطلب 6935553

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