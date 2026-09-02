https://mehrnews.com/x3cXCV ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸ کد مطلب 6935553 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸ آزمون شفاهی اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم خراسان شمالی بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از برگزاری آزمون شفاهی اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم خبر داد. دریافت 46 MB کد مطلب 6935553 کپی شد مطالب مرتبط هدایتی: خونخواهی قائد شهید رمز ایستادگی در برابر جبهه کفر است هدایتی: فعالیتهای فرهنگی با همافزایی نهادها توسعه مییابد مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی منصوب شد هدایتی: ظرفیت تشکلهای مردمی را در فعالیتهای فرهنگی به میدان میآوریم هدایتی: امام جماعت باید مسئلهمحور و پیگیر مشکلات محله باشد برچسبها مسابقات قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ناصر هدایتی
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