قربی: خبرنگاران حقایق را بارها برای مردم روایت کنند

حجتالاسلام میثم قربی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: فریاد و عربده شیطان از همان لحظهای آغاز شد که پیامبر اکرم (ص) به رسالت مبعوث شدند و امروز نیز شیاطین زمان یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی از بیداری و قیام ملت ایران به خشم آمدهاند. همانگونه که ابلیس از بعثت پیامبر به هراس افتاد، دشمنان اسلام نیز از حضور و ایستادگی مردم ایران ناراحت هستند.
وی افزود: نخستین آیهای که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد، «اقرأ باسم ربک الذی خلق» بود؛ خداوند در این آیه انسان را به خواندن، گفتن و تکرار حقایق الهی دعوت میکند. تکرار آیات قرآن، ذکر خداوند و یادآوری قدرت الهی، تنها یک عبادت زبانی نیست، بلکه راهی برای تقویت ایمان و شکست دادن وسوسههای شیطان است.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: شیطان به خوبی میداند که در این تکرار، رازی نهفته است که میتواند معجزهآفرین باشد. همان روشی که امروز دشمنان برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی از آن استفاده میکنند، همان تکرار مستمر پیامها از طریق رسانهها است و مسلمانان نیز باید از ظرفیت تکرار معارف الهی برای تقویت باورهای دینی بهره بگیرند.
قربی تصریح کرد: در نخستین دور مذاکرات ایران، از حدود ۷۰ نفر اعضای هیئت ایرانی، نزدیک به ۳۰ نفر خبرنگار بودند، اما در هیئت آمریکایی از میان حدود ۳۰۰ نفر، نزدیک به ۲۰۰ نفر را خبرنگاران تشکیل میدادند. این آمار نشان میدهد که قدرت رسانه و تکرار خبر تا چه اندازه برای دشمن اهمیت دارد و آنان با بمباران خبری، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدهند.
وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز بارها به قدرت رسانه اشاره کردهاند؛ به گونهای که گاهی حادثهای بزرگ نادیده گرفته میشود، اما اتفاقی کوچک با تکرار فراوان در سطح جهان بازتاب پیدا میکند. از همین رو خبرنگاران و فعالان رسانهای باید روایتهای صحیح و دستاوردهای کشور را بارها و با شیوههای مختلف برای مردم بازگو کنند.
کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: دشمنان امروز نیز با بهرهگیری از همین شیوه تلاش میکنند افکار عمومی را از مسیر حقیقت منحرف کنند و با تکرار روایتهای نادرست، مانع شکلگیری روحیه مقاومت شوند. در مقابل، قرآن کریم و آموزههای دینی نیز مسلمانان را به تکرار ذکر، دعا و آیات الهی فراخواندهاند تا ایمان و آرامش در دلها تقویت شود.
قربی عنوان کرد: در دعاها و روایات، بارها سفارش شده است که انسان نامها و صفات الهی همچون «یا شدیدالقوی»، «یا شدیدالمحال» و «یا عزیز» را تکرار کند؛ زیرا این اذکار یادآور آن است که قدرت حقیقی تنها در اختیار خداوند است و هیچ حیله و مکر دشمنی بر اراده الهی غلبه نخواهد کرد.
وی گفت: نماز، تلاوت قرآن و تکرار ذکر «الحمدلله» و دیگر آیات الهی، تمرینی برای استحکام ایمان انسان است و به همین دلیل شیطان از این تکرارها ناراحت میشود. قرآن نیز خود به معنای «خواندنی» است و مسلمانان باید ارتباط مستمر و روزانه با این کتاب آسمانی داشته باشند.
کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: خداوند در قرآن بارها به مؤمنان بشارت داده است که «لا خوف علیهم و لا هم یحزنون»؛ یعنی کسانی که در مسیر الهی حرکت میکنند، نه ترسی از آینده دارند و نه اندوهی از گذشته. شهدا نیز با همین روحیه در میدان حضور یافتند و به همین دلیل یاد آنان به انسان آرامش، امید و قدرت میبخشد.
قربی تأکید کرد: همه انبیای الهی با همین باور در برابر مستکبران ایستادند؛ حضرت موسی (ع) در برابر فرعون، حضرت یوسف (ع) در برابر صاحبان زر و زور و پیامبر اکرم (ص) نیز در برابر مشرکان مقاومت کردند و راه حق را ادامه دادند.
وی بیان کرد: آخرین سپاهی که پیامبر اکرم (ص) برای حرکت به سمت بیتالمقدس تجهیز کرده بودند، پس از رحلت ایشان مسیر دیگری را دنبال کرد و این تغییر مسیر، امت اسلامی را از ادامه مأموریت اصلی پیامبر دور ساخت.
کارشناس مسائل مذهبی یادآور شد: پس از گذشت بیش از ۱۴۰۰ سال، ملت ایران با الهام از مکتب سیدالشهدا (ع) دریافتهاند که باید راه پیامبر اکرم (ص) را ادامه دهند و تا تحقق آرمانهای اسلام در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کنند. از این رو باید قدر تکرار آیات الهی، دعاها، نماز و شعارهای انقلابی را دانست و با حفظ وحدت و ایمان، در برابر دشمنان ایستاد.
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