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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۴

جام جهانی تیراندازی - هانگژو

پایان کار بیرانوند و پرورش‌نیا در تراپ بدون مدال

پایان کار بیرانوند و پرورش‌نیا در تراپ بدون مدال

نمایندگان ایران در پایان رقابت‌های تراپ جام جهانی تیراندازی هانگژو نتوانستند به جمع مدعیان مدال راه پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پایان پنج راند مرحله مقدماتی تراپ در جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین جایگاه نمایندگان کشورمان مشخص شد. در تراپ آقایان ۶۸ تیرانداز و در تراپ بانوان ۵۳ تیرانداز با هم رقابت کردند.

در مجموع پنج راند محمد بیرانوند با ۱۱۸ امتیاز (۲۴،۲۴،۲۳،۲۳،۲۴) در جایگاه سی و دوم قرار گرفت. مرضیه پرورش نیا نماینده کشورمان در تراپ بانوان نیز با ۱۱۲ امتیاز (۲۳،۲۳،۲۳،۲۲،۲۱) در رده سی و دوم ایستاد.

هدایت تیم تراپ را آقای علی افسری برعهده دارد.

رقابت های تراپ میکس فردا با حضور محمد بیرانوند و مرضیه پرورش نیا برگزار می‌شود.

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.

کد مطلب 6900326

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