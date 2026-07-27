به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پایان پنج راند مرحله مقدماتی تراپ در جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین جایگاه نمایندگان کشورمان مشخص شد. در تراپ آقایان ۶۸ تیرانداز و در تراپ بانوان ۵۳ تیرانداز با هم رقابت کردند.



در مجموع پنج راند محمد بیرانوند با ۱۱۸ امتیاز (۲۴،۲۴،۲۳،۲۳،۲۴) در جایگاه سی و دوم قرار گرفت. مرضیه پرورش نیا نماینده کشورمان در تراپ بانوان نیز با ۱۱۲ امتیاز (۲۳،۲۳،۲۳،۲۲،۲۱) در رده سی و دوم ایستاد.

هدایت تیم تراپ را آقای علی افسری برعهده دارد.



رقابت های تراپ میکس فردا با حضور محمد بیرانوند و مرضیه پرورش نیا برگزار می‌شود.

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.