رویداد «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ‌در رویداد «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» که با حضور حسین افشین معاون علمی رییس جمهور برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی علم و فناوری، گفت: امروز می‌توانستیم به‌جای برگزاری این نشست، مراسمی برای ارائه آمار و گزارش عملکرد ۲۰ سال گذشته برگزار کنیم و درباره اقداماتی که در این سال‌ها انجام شده است، سخن بگوییم؛ اما رویکرد معاونت علمی چیز دیگری است.



وی افزود: تصمیم گرفتیم امروز گردهم بیاییم تا درباره آینده صحبت کنیم؛ اینکه از این پس چه باید بکنیم و چه انتظاری باید داشته باشیم. به همین دلیل، عنوان این رویداد «حکمرانی فناوری» انتخاب شده است.



اختیاری با بیان اینکه این رویکرد به معنای نادیده گرفتن عملکرد گذشته نیست، اظهار کرد: در این سال‌ها کارهای خوبی انجام شده، اما باید پذیرفت که با نرخ رشد فعلی، پاسخگوی پیشرفت کشور نخواهیم بود و لازم است مسیر دیگری را در پیش بگیریم.



معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی ادامه داد: این نشست در واقع جمع‌بندی چهار رویداد قبلی است که با همت دکتر افشین برگزار شد؛ رویدادهایی که در آن با بنیاد علم ایران درباره پژوهش، با بنیاد ملی نخبگان درباره انتظارات از نخبگان، با پارک‌های علم و فناوری درباره سیاست‌گذاری فناوری و با صندوق‌ها و مجموعه‌های فعال در این حوزه درباره توسعه فناوری گفت‌وگو شد.



وی تصریح کرد: امروز جلسه جمع‌بندی این رویدادهاست و باید همه فعالان زیست‌بوم فناوری از خود بپرسند که آیا اثرگذاری ما قابل قبول است یا نه و آیا می‌توانیم بیش از گذشته در پیشرفت کشور نقش داشته باشیم یا خیر.



اختیاری با تأکید بر اینکه علم و فناوری برای کشور اقتدار و امنیت ایجاد می‌کنند، گفت: امنیت فقط امنیت نظامی نیست، بلکه امنیت غذایی، امنیت سلامت و امنیت درمان نیز از مصادیق آن است. پرسش این است که آیا با شیوه فعلی می‌توان به این اهداف رسید یا نه.



وی با اشاره به کتاب‌های ارائه‌شده در این رویداد افزود: کتاب نخست شامل قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های به‌روز آن است که در آن بسیاری از محدودیت‌های قانونی برداشته شده و ریل‌گذاری جدید حکمرانی کشور دیده می‌شود.



معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی ادامه داد: کتاب دوم نیز شامل پنج رویداد برگزارشده درباره ایران، بنیاد نخبگان، فناوری، صندوق‌ها و داده‌های مربوط به این نشست‌هاست که مطالعه آن ضروری است.



اختیاری با بیان اینکه مسئولیت توسعه فناوری کشور با وجود آنکه بخشی از زیرساخت‌ها در اختیار نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشت، صندوق‌ها و مجموعه‌های گوناگون است، بر عهده معاونت علمی قرار دارد، گفت: در این کتاب توضیح داده شده که در این رویدادها چه اتفاقی افتاده است.



وی در پایان خاطرنشان کرد: آخرین کتابی که باید مورد توجه قرار گیرد، سند معماری فناوری کشور است که مبانی علمی آن نیز در همین مجموعه ارائه شده است. همه این فایل‌ها در سایت معاونت علمی نیز موجود است، اما کتاب آن‌ها چاپ شده و در اختیار حاضران قرار گرفته است.