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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

فولاد خوزستان در پرونده یک بازیکن محکوم شد

فولاد خوزستان در پرونده یک بازیکن محکوم شد

با اعلام کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، باشگاه لیگ برتری فولاد خوزستان در پرونده شکایت بازیکن سابق خود محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت سیدحسین موسوی از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت باشگاه سایپا از چادر ملو اردکان، کمیته وضعیت حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.

*در پرونده شکایت عبدالکریم اسلامی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت دانیال مومنی از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال بابت باقی مانده مطالبه فصل اول و مبلغ ۱۸۱ میلیون و ۵۴۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

کد مطلب 6898255

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