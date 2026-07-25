فولاد خوزستان در پرونده یک بازیکن محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت سیدحسین موسوی از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت باشگاه سایپا از چادر ملو اردکان، کمیته وضعیت حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.

*در پرونده شکایت عبدالکریم اسلامی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت دانیال مومنی از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال بابت باقی مانده مطالبه فصل اول و مبلغ ۱۸۱ میلیون و ۵۴۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.