به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در روزهای اخیر تلاشهای خود را برای حفظ رامین رضاییان و ادامه همکاری با این بازیکن در فصل آینده افزایش داده است؛ بازیکنی که پس از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ و نمایشهای قابل توجه خود، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و مدیران آبیپوشان امیدوارند بتوانند او را در جمع نفرات خود نگه دارند.
رضاییان که فصل گذشته با پیراهن استقلال و فولاد خوزستان عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت، در جام جهانی نیز یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیم ملی فوتبال ایران بود و همین موضوع باعث شده تا نگاهها بار دیگر به سمت این مدافع - وینگر باتجربه جلب شود. عملکرد او در این رقابتها، پیشنهادهایی را از خارج از ایران به همراه داشته و باعث شده آینده این بازیکن همچنان در هالهای از ابهام قرار داشته باشد.
مدیران استقلال با توجه به رضایت کامل سهراب بختیاریزاده سرمربی این تیم از عملکرد رضاییان در تلاش هستند مذاکرات خود را برای ادامه حضور این بازیکن در جمع آبیپوشان به نتیجه برسانند. کادر فنی استقلال اعتقاد دارد تجربه تواناییهای فنی و نقش رهبری رضاییان میتواند در فصل پیشرو کمک زیادی به این تیم کند و به همین دلیل حفظ او یکی از اولویتهای باشگاه محسوب میشود.
با این حال، رضاییان همچنان به دنبال تجربه دوباره حضور در فوتبال اروپا است و تمایل دارد در صورت فراهم شدن شرایط، بار دیگر در یکی از لیگهای اروپایی به میدان برود. همین موضوع کار استقلال را برای تمدید همکاری با این بازیکن دشوار کرده است.
از سوی دیگر، وجود بند فسخ در قرارداد رضاییان نیز شرایط را پیچیدهتر کرده است؛ چرا که این بند به او اجازه میدهد در صورت پرداخت مبلغ تعیینشده، قراردادش را با استقلال فسخ کرده و راهی تیم دیگری شود. به همین دلیل مدیران باشگاه علاوه بر مذاکره مستقیم با این بازیکن، باید شرایطی را فراهم کنند که رضاییان برای ادامه حضور در تهران و پوشیدن پیراهن استقلال متقاعد شود.
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