محکومیت های میلیاردی دنباله دار باشگاه ها از سوی بازیکنان فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان صادر شد که به شرح زیر است:

* در پی شکایت مصدق دریس از باشگاه سپاهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۶ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۰ میلیون و ۲۷۱ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.

* در پرونده شکایت داریوش شجاعیان از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۸۷ میلیون و ۱۰۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت ایمان صادقی از باشگاه صنعت مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۲۹ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.