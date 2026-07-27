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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

محکومیت های میلیاردی دنباله دار باشگاه ها از سوی بازیکنان فوتبال

محکومیت های میلیاردی دنباله دار باشگاه ها از سوی بازیکنان فوتبال

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فوتبال صادر شد تا بار دیگر محکومیت باشگاه‌ها را به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان صادر شد که به شرح زیر است:

* در پی شکایت مصدق دریس از باشگاه سپاهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۶ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۰ میلیون و ۲۷۱ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.

* در پرونده شکایت داریوش شجاعیان از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۸۷ میلیون و ۱۰۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت ایمان صادقی از باشگاه صنعت مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۲۹ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.

کد مطلب 6900513

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