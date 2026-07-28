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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

گرشاسبی: دو الی سه بازیکن دیگر جذب می‌کنیم

گرشاسبی: دو الی سه بازیکن دیگر جذب می‌کنیم

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان تاکید کرد که فعالیت نقل و انتقالاتی این تیم تمام نشده و این باشگاه دو الی سه بازیکن دیگر جذب خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی پس از برگزاری مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال درباره شرایط این تیم برای فصل جدید اظهار داشت: در حد توان خودمان بازیکنان مورد نیاز را جذب کردیم و دو الی سه بازیکن دیگر نیز به جمع ما اضافه خواهند شد.

وی در واکنش به سوالات درباره باشگاه پرسپولیس، با توجه به سابقه مدیریتی‌اش در این باشگاه، گفت: صحبت درباره پرسپولیس صحیح نیست. من اکنون در فولاد حضور دارم و اینجا کار می‌کنم.

مدیرعامل فولاد خوزستان تاکید کرد: تمام هدف من این است که بتوانم در این باشگاه موفق باشم و برای فولاد بهترین اتفاقات را رقم بزنم.

کد مطلب 6902047
مهدی مرتضویان

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