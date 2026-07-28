به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی پس از برگزاری مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال درباره شرایط این تیم برای فصل جدید اظهار داشت: در حد توان خودمان بازیکنان مورد نیاز را جذب کردیم و دو الی سه بازیکن دیگر نیز به جمع ما اضافه خواهند شد.

وی در واکنش به سوالات درباره باشگاه پرسپولیس، با توجه به سابقه مدیریتی‌اش در این باشگاه، گفت: صحبت درباره پرسپولیس صحیح نیست. من اکنون در فولاد حضور دارم و اینجا کار می‌کنم.

مدیرعامل فولاد خوزستان تاکید کرد: تمام هدف من این است که بتوانم در این باشگاه موفق باشم و برای فولاد بهترین اتفاقات را رقم بزنم.