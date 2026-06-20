باشگاه فولاد تعیین سقف قرارداد را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه فولاد خوزستان، در متن این اطلاعیه آمده است: طی روزهای اخیر، اخباری مبنی بر تعیین سقف قرارداد برای بازیکنان در فضای مجازی منتشر شده که کاملاً کذب است و باشگاه فولاد خوزستان قویاً آن را تکذیب می‌کند.

فرآیند جذب بازیکن در این باشگاه نه بر اساس محدودیت سقف قرارداد غیرواقعی مطرح شده در برخی رسانه ها، بلکه بر پایه نیازهای فنی، اهداف ترسیم‌شده، جایگاه باشگاه و همچنین انتظارات به حق هواداران صورت می‌گیرد.

متأسفانه هدف از انتشار این شایعات نادرست، ایجاد حاشیه، تضعیف تلاش‌های صورت‌گرفته و برهم زدن آرامش روانی بازیکنان فعلی، نفرات مدنظر باشگاه و هواداران پرشور فولاد است.

در همین راستا تأکید می‌گردد؛ فرآیند تکمیل تیم با جدیت تمام و در سکوت خبری در حال انجام است. باشگاه فولاد خوزستان بر اساس لیست اعلامی از سوی سرمربی و با پیگیری‌های مستمر مدیرعامل و همراهان ایشان، مسیر جذب بازیکنان باکیفیت را جهت حضوری قدرتمند در فصل آینده با دقت و وسواس دنبال می‌کند.

یقین داشته باشید که فولاد با عبور از این حواشی، مسیر صعودی خود را که در نیم‌فصل دوم فصل گذشته به دلیل تعطیلی رقابت ها نیمه‌تمام ماند، در فصل آینده با صلابت ادامه خواهد داد.

پاسخ ما به تمامی مغرضان و بدخواهان، عملکرد درخشان در زمین مسابقه خواهد بود.