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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

پورموسوی سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن شد

پورموسوی سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن شد

با اعلام باشگاه ذوب آهن، سیروس پورموسوی سرمربی این تیم در فصل بیست و ششم لیگ برتر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه ذوب آهن، پس از هفته ها بررسی دقیق با انتخاب هیات مدیره باشگاه ذوب آهن سید سیروس پورموسوی به عنوان سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان ذوب آهن انتخاب شد.

وی پیش از این سابقه هدایت تیم های استقلال خوزستان، فولاد خوزستان، پارس جنوبی جم، نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت آبادان را بر عهده داشته است.

کد مطلب 6874535

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