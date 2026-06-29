پورموسوی سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه ذوب آهن، پس از هفته ها بررسی دقیق با انتخاب هیات مدیره باشگاه ذوب آهن سید سیروس پورموسوی به عنوان سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان ذوب آهن انتخاب شد.



وی پیش از این سابقه هدایت تیم های استقلال خوزستان، فولاد خوزستان، پارس جنوبی جم، نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت آبادان را بر عهده داشته است.