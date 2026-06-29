به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه فولاد خوزستان، حمیدرضا گرشاسبی در رابطه با تیم فوتبال فولاد اظهار داشت: علاوه بر اینکه اجازه جدایی به هیچ بازیکنی را نداده‌ایم، برای تقویت تیم نیز از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

وی افزود: متاسفانه اخباری که این روزها درباره نقل‌وانتقالات فولاد و جدایی برخی بازیکنان جوان ما به دیگر تیم ها منتشر می‌شود، شیطنت برخی افراد است. عده‌ای که مخالف موفقیت فولاد هستند، تنها دو روز پس از آغاز تمرینات با حاشیه‌سازی به دنبال ایجاد فضای منفی پیرامون تیم هستند.



مدیرعامل باشگاه فولاد در واکنش به برخی شایعات درباره احتمال جدایی بازیکنان جوان و آینده‌دار این تیم گفت: یکی از اهداف اصلی سرمایه‌گذاری در آکادمی، استفاده از خروجی‌های آن در تیم‌های اصلی و کاهش وابستگی‌ها بوده است. البته در فوتبال حرفه‌ای، برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، جذب بازیکن باید به بهترین شکل ممکن انجام شود.

گرشاسبی ادامه داد: خوشبختانه از بازیکنان توانمند زیادی بهره‌مند هستیم که بخشی از آن‌ها را جوانان مستعد منتقل‌شده از آکادمی تشکیل می‌دهند. این بازیکنان سرمایه‌های باشگاه هستند و قطعاً آن‌ها را حفظ خواهیم کرد. همچنین با توجه به درخواست کادر فنی، تیم را به‌صورت هدفمند تقویت می‌کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اهل بزرگ‌نمایی نیستم و ترجیح می‌دهم در سکوت کارمان را پیش ببریم. امیدواریم با کمک همه دلسوزان، تیمی قدرتمند و در شأن نام فولاد برای فصل آینده آماده کنیم.