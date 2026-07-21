به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان، مدافع - وینگر فصل گذشته تیم فوتبال استقلال که به صورت قرضی در نیم فصل دوم برای فولاد خوزستان به میدان رفت، با عملکردی درخشان در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی ایران بود. رضاییان در این رقابت‌ها موفق شد دو گل به ثمر برساند و یک پاس گل نیز ثبت کند تا از نظر آماری، مؤثرترین بازیکن ایران در این تورنمنت لقب بگیرد.

در حالی که پیش از این عنوان شده بود رضاییان برای فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر (لیگ بیست‌وششم) با باشگاه استقلال قرارداد دارد، این بازیکن با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی و خطاب به هواداران آبی‌پوشان نوشت: «هواداران عزیز و بزرگ استقلال از شما عزیزان خواهش دارم قضاوت نکنید و به صحبت های خیلی ها توجه نکنید چون من هنوز قراردادی ندارم، در چند روز اینده هر اتفاقی بیفتد من به شما صادقانه خواهم گفت... ت. ما روزهای خیلی سخت و خوبی را با هم پشت سر گذاشتیم پس همیشه شما عزیزان در قلب من هستید»