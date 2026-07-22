به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی نوجوانان جهان روزهای ۵ لغایت ۱۱ مردادماه در شهر باکو آذربایجان برگزار می شود. برنامه این مسابقات به وقت ایران شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
یکشنبه ۴ مرداد ماه:
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: قرعهکشی تمامی اوزان
دوشنبه ۵ مرداد ماه:
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۱۵: مراسم افتتاحیه
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰: مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق
سهشنبه ۶ مرداد ماه:
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق (روز دوم)
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان ۴۵، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم
چهارشنبه ۷ مرداد ماه:
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۸، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان فوق
کشتی آزاد:
پنجشنبه ۸ مرداد ماه:
ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰: قرعهکشی تمامی اوزان کشتی آزاد
جمعه ۹ مرداد ماه:
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق
شنبه ۱۰ مرداد ماه:
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق (روز دوم)
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم
یکشنبه ۱۱ مرداد ماه:
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان فوق
رقابتهای کشتی قهرمانی نوجوانان جهان روزهای ۵ تا ۱۱ مردادماه به میزبانی آذربایجان برگزار خواهد شد و تیمهای کشتی آزاد و فرنگی در این مسابقات حضور خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی نوجوانان جهان روزهای ۵ لغایت ۱۱ مردادماه در شهر باکو آذربایجان برگزار می شود. برنامه این مسابقات به وقت ایران شرح زیر است:
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