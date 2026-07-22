به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان جهان روزهای ۵ لغایت ۱۱ مردادماه در شهر باکو آذربایجان برگزار می شود. برنامه این مسابقات به وقت ایران شرح زیر است:



کشتی فرنگی:

یکشنبه ۴ مرداد ماه:

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان



دوشنبه ۵ مرداد ماه:

ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۱۵: مراسم افتتاحیه

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق



سه‌شنبه ۶ مرداد ماه:

ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق (روز دوم)

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۴۵، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم



چهارشنبه ۷ مرداد ماه:

ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۸، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان فوق



کشتی آزاد:

پنج‌شنبه ۸ مرداد ماه:

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی آزاد



جمعه ۹ مرداد ماه:

ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق



شنبه ۱۰ مرداد ماه:

ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق (روز دوم)

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم



یکشنبه ۱۱ مرداد ماه:

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰، ۷۱ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان فوق