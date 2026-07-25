به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان روزهای ۵ لغایت ۷ مردادماه در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار می شود. تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان برای حضور در این مسابقات صبح امروز راهی کشور آذربایجان شد.
ترکیب تیم ایران در این مسابقات به شرح زیر است:
۴۵ کیلوگرم: آرمین اسماعیلی (خوزستان)
۴۸ کیلوگرم: علی اسماعیلی (خوزستان)
۵۱ کیلوگرم: احمد بدرالدینی (کرمان)
۵۵ کیلوگرم: وحید عشیری (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: امیررضا طهماسب پور (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: آرمین قولی گله (خوزستان)
۷۱ کیلوگرم: اسماعیل ظاهردوست (اصفهان)
۸۰ کیلوگرم: علیرضا رضایی (خوزستان)
۹۲ کیلوگرم: امیررضا مهری (مازندران)
۱۱۰ کیلوگرم: علی اکبر آکو (مازندران)
سرمربی: محسن سوریان
مربیان: محمدحسین شیخی (تهران) - محمد ارقش (خوزستان) - حسن میرباباییان (مازندران) بهرام جمالپور (اصفهان) - محمود روشن دل (کرمان)
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