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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

شاگردان درستکار به خط شدند/خیز آزادکاران برای جهانی

شاگردان درستکار به خط شدند/خیز آزادکاران برای جهانی

اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای حضور در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان روزهای ۲ لغایت ۱۱ مردادماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم های ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

٥٧کیلوگرم: میلاد والی زاده (مازندران) علی مومنی (مازندران) علی یحیی پور (مازندران) علیرضا سرلک (لرستان)
٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) مهدی رحیمی (البرز)
٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیم زاده (مازندران)
٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران) ابراهیم الهی (مازندران) محمدعلی عموزاد (مازندران)
٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی (مازندران) یونس امامی (تهران) علی رضایی (مازندران) علی کرمپور (تهران) امیرحسین حسینی (تهران)
٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) مهدی یوسفی (تهران) عادل پناهیان (مازندران)
٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) رضا افشار (مازندران)
٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمی (کردستان) هادی شرفبیانی (مازندران)
٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران) ابوالفضل بابالو (تهران)
١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) مرتضی جان محمدزاده (آذربایجان شرقی) محمدرضا لطفی (مازندران)

سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: احسان امینی - مهدی تقوی - فرید دژم خوی - فرشید قبادی - مصطفی آقاجانی
مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ
بدنساز: آقاعلی قاسم نیان
تغذیه و مکمل: یوسف عمید
مربیان تیم امید: سعید احمدی (مازندران) مصطفی قیاسی (لرستان)
ماساژور: سجاد امیری
آنالیزور: سعید ابراهیمی
سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا

کد مطلب 6896113
سیده فرزانه شریفی

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