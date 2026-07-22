  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

کشتی‌گیران آزاد و فرنگی راهی ترکیه می‌شوند

کشتی‌گیران آزاد و فرنگی راهی ترکیه می‌شوند

رقابت‌های بین‌المللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه، روزهای ۹ لغایت ۱۳ مردادماه در شهر کوجالی ترکیه برگزار می‌شود و کشتی‌گیران آزاد و فرنگی در این مسابقات حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه، روزهای ۹ لغایت ۱۳ مردادماه در شهر کوجالی ترکیه به مصاف حریفان خود می‌روند. ترکیب تیم‌های اعزامی کشورمان به این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی آزاد:
۵۷ کیلوگرم: علی یحیی‌پور – سینا بوستانی
۶۱ کیلوگرم: ابراهیم خواری – علی‌اصغر سلطانی
۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل بخشوده
۷۰ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد
۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی – علی رضایی – علی کرم‌پور
۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی – مهدی اسماعیلی
۸۶ کیلوگرم: رضا افشار
۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی
۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو
۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی
مربیان: فرشید قبادی – مصطفی قیاسی – سعید احمدی

کشتی فرنگی:
۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی – محمدپویا اسدی – شاهین رضایی
۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری – امیررضا ده‌بزرگی
۶۳ کیلوگرم: سید مصطفی رضایی
۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی – محمدمهدی غلامپور – محمد کمالی – امیررضا ذکریایی
۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی – احمدرضا محسن‌نژاد
۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند – ابوالفضل رسولی
۸۷ کیلوگرم: کامران پیکری
۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان – توحید محبی – امیررضا اکبری
۱۳۰ کیلوگرم: محمد کاظمی – ابوالفضل فتحی تزنگی – محمد کریمی‌اصل
مربیان: طالب نعمت‌پور – مهدی علیزاده – یک نفر مربی سازنده

مهدی توکلیان در صورت رفع مشکل خروج از کشور به لیست اضافه خواهد شد.

کد مطلب 6895899
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      2 0
      پاسخ
      جالبه شش ساله تیم امید و دوساله تیمهای نونهالان به قهرمانی اسیا اعزام نشدن. ولی این مسابقات کم اهمیت. یا مسابقات رنکینگ سری را با نفرات کم شرکت میکنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها