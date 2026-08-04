تردد زائران اربعین از مرزهای خوزستان به ۱.۹ میلیون نزدیک شد

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این آمار مربوط به بازه زمانی یکم تا ۱۹ ماه صفر است که در آن ۷۹۸ هزار و ۱۷۳ تردد ورودی و یک میلیون و ۶۹ هزار و ۳۹۲ تردد خروجی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه مرز بین‌المللی شلمچه میزبان یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۶۲۰ تردد بوده است، افزود: ۶۰۹ هزار و ۷۴۷ زائر ایرانی و ۳۲ هزار و ۵۶۱ زائر خارجی از طریق این مرز وارد کشور شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: ۷۲۸ هزار و ۸۸۷ زائر ایرانی و ۱۲۱ هزار و ۴۲۵ زائر خارجی نیز مرز شلمچه را برای خروج به سمت عتبات عالیات انتخاب کردند.

خسروی با اشاره به آمار مرز چذابه گفت: زائران اربعین ۳۷۴ هزار و ۹۷۵ تردد را از این پایانه مرزی به ثبت رساندند.

وی افزود: ۱۹۳ هزار و ۱۳۱ زائر ایرانی و ۲۵ هزار و ۹۴۹ زائر خارجی از مرز چذابه خارج شدند. همچنین ۱۴۶ هزار و ۵۹۳ زائر ایرانی و ۹ هزار و ۲۷۲ تبعه خارجی از طریق این مرز وارد کشور شدند.