به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پایانه مرزی شلمچه اظهار کرد: با همت و همدلی دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم خوزستان، آمادگی لازم برای پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران در مرزهای استان فراهم شده است.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری، اقدامات این اداره کل در چهار محور آماده‌سازی پایانه‌های مرزی، بهسازی محورهای منتهی به مرز، ساماندهی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای برون‌شهری و جایگاه‌های سوخت، و هوشمندسازی جاده‌ها و تقویت مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی به صورت مستمر دنبال شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان افزود: اکنون در قریب به ۱۹ هزار کیلومتر راه در سطح استان، شرایط نسبت به سال‌های گذشته به مراتب مطلوب‌تر و آماده‌تر است و زیرساخت‌های لازم برای تردد زائران فراهم شده است.

وی گفت: پایانه مرزی شلمچه در جنگ رمضان، دو بار مورد اصابت پرتابه‌های دشمنان صهیونیستی و آمریکایی قرار گرفت اما با تلاش صورت گرفته، شرایط به گونه‌ای ساماندهی شد که امروز این پایانه در آماده‌ترین وضعیت برای خدمت‌دهی به زائران قرار دارد.

خسروی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی برای بازگشت زائران عنوان کرد: با تحلیل‌های انجام‌شده از سوی مرکز مدیریت راه‌ها و با تفکیک روزهای اوج بازگشت، تعداد اتوبوس مورد نیاز برای استقرار در مرزها پیش‌بینی شده تا زائران پس از پایان سفر زیارتی، با سهولت و نظم مناسب به مقاصد خود منتقل شوند.

وی افزود: برای اربعین امسال در مجموع یک‌هزار و ۹۵۰ دستگاه اتوبوس پلاک یکتا پیش‌بینی شده که از این تعداد، یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه در مرز شلمچه و حدود ۴۵۰ دستگاه در مرز چذابه به‌کارگیری خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: همه دستگاه‌های مستقر در مرزها با هماهنگی و هم‌افزایی در حال فعالیت هستند و خدمات ارائه‌شده در سایه تدابیر استاندار خوزستان و حمایت نمایندگان استان، در مسیر خدمت هرچه بهتر به زائران به ثمر نشسته است.

وی تأکید کرد: تلاش همه مجموعه‌های اجرایی بر این است که زائران با کمترین ماندگاری در مرز و بالاترین کیفیت خدمات، از مرزهای استان خوزستان تردد کنند.