به گزارش خبرنگار مهر، تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها و البته تاخیر در واریز سهم ارز دارو به حساب داروخانه ها، باعث شده این موسسات وارد بحران نقدینگی شوند که در نتیجه آن، امکان خرید دارو برای آنها با مشکل همراه شده و کمبود کاذب دارو در سطح کشور بروز می کند.

سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان بیمه نیروهای مسلح؛ سه سازمان بیمه گر طرف قرارداد با داروخانه های بخش خصوصی هستند که متاسفانه در پرداخت مطالبات این موسسات، همواره با تاخیر اقدام می کنند.

بر اساس نمودار انجمن داروسازان ایران، حجم مطالبات داروخانه ها بابت بدهی بیمه ها و سهم ارز دارو، تا ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵ از ۶۴.۶ همت فراتر رفته است.

طبق نمودار زیر، سازمان تامین اجتماعی بابت سهم ارز، ۴ ماه عقب و بابت سهم بیمه نیز ۷ ماه عقب ماندگی در پرداخت مطالبات داروخانه ها دارد.

وضعیت سازمان بیمه سلامت ایران و بیمه نیروهای مسلح نیز مشابه سازمان تامین اجتماعی است.

بر اساس همین گزارش، این نمودار مربوط به ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵ است و قطعا این ارقام، افزایش یافته و می تواند از ۶۵ همت نیز عبور کرده باشد.

ادامه این روند و تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها، علاوه بر اینکه شرایط خدمت رسانی این موسسات را دچار مشکل ساخته است، مردم و بیماران را نیز با کمبود کاذب دارو مواجه می سازد که پیامد آن متوجه نظام سلامت کشور خواهد بود.