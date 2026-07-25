حفظ سرمایه اعتماد عمومی به جامعه پزشکی نیازمند ارتقای کیفی خدمات است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در دیدار با اعضای سازمان نظام پزشکی استان، افزود: سازمان نظام پزشکی نهادی است که علاوه بر صیانت از حقوق و جایگاه جامعه پزشکی، مسئولیت حفظ اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز بر عهده دارد.

استاندار زنجان بر نقش مؤثر تشکل‌های تخصصی در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: هرچه خروجی کارگروه‌های کارشناسی دقیق‌تر، علمی‌تر و غنی‌تر باشد، تصمیمات اتخاذ شده در سطوح مدیریتی از کیفیت و اثربخشی بیشتری برخوردار خواهد شد.

صادقی اظهار داشت: در دولت چهاردهم، استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنفی و گروه‌های تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف مسائل به یک رویکرد جدی تبدیل شده است و حضور نمایندگان این تشکل‌ها در جلسات کارشناسی می‌تواند به اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه‌تر و کارآمدتر کمک کند.

وی با تاکید بر ضرورت بازنگری مستمر در برخی ضوابط و فرآیندهای حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: نظام سلامت با موضوعی حیاتی و راهبردی سروکار دارد و لازم است متناسب با تحولات و مسائل جدید، سازوکارهای نظارتی و اجرایی آن نیز به‌روز شود.

استاندار زنجان همچنین خواستار تدوین و ارائه «نظام مسائل جامعه پزشکی» از سوی سازمان نظام پزشکی استان شد و گفت: ضروری است مهم‌ترین چالش‌ها و مطالبات این حوزه به‌صورت دسته‌بندی‌شده، اولویت‌بندی و همراه با پیشنهادهای اجرایی به استانداری ارائه تا با رویکرد مسئله‌محور و با مشارکت دستگاه‌های مرتبط، زمینه رفع موانع فراهم شود.

وی تصریح کرد: حل مسائل حوزه سلامت نیازمند تعامل، هم‌افزایی و گفت‌وگوی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و تشکل‌های تخصصی است و استانداری آمادگی دارد با استفاده از این ظرفیت، مسیر اصلاح رویه‌ها و رفع مشکلات را با جدیت دنبال کند.

صادقی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از نظرات و مطالبات مردمی در ارتقای خدمات درمانی، یادآور شد: بررسی مستمر شکایات، پیشنهادها و بازخوردهای مردم می‌تواند تصویری روشن از انتظارات جامعه ارائه دهد و زمینه اصلاح فرآیندها و افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کند.