سید حسین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید میدانی از شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در عرصه‌های منابع ملی بالادست روستای قلعه‌نو خرقان، که با حضور دهیار این روستا انجام شد، اظهار کرد: افت سطح آب‌های زیرزمینی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز فرونشست زمین و ایجاد شکاف در سطح اراضی است.

وی با تشریح علل وقوع این پدیده و پیامدهای آن، بر ضرورت اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی تأکید کرد و افزود: حفاظت از منابع آب زیرزمینی، ضرورتی جدی برای پایداری زیست‌محیطی، حفظ اراضی و تداوم فعالیت‌های کشاورزی در منطقه به شمار می‌رود و بدون همراهی بهره‌برداران و کشاورزان، جلوگیری از گسترش این شکاف‌ها و تشدید فرونشست امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیر امور منابع آب شهرستان شاهرود ادامه داد: طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی با هدف حفاظت از منابع آب، جلوگیری از افت بیشتر سطح سفره‌های زیرزمینی و ایجاد تعادل میان میزان برداشت و تغذیه آبخوان‌ها در حال اجرا است و تحقق اهداف آن، مستلزم همکاری همه ذی‌نفعان خواهد بود.

حسینی با تأکید بر نقش بهره‌برداران در مدیریت منابع آب گفت: کشاورزان با مدیریت مصرف آب، رعایت الگوی کشت مناسب و مشارکت در اجرای برنامه‌های حفاظتی می‌توانند نقش مؤثری در کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و پیشگیری از گسترش فرونشست ایفا کنند.

وی همچنین یادآور شد: شکاف‌های ناشی از فرونشست پیش از این نیز در صحرای جلالی و حوالی روستای گرجی در دشت بسطام مشاهده شده بود که این موضوع، ضرورت توجه جدی‌تر به وضعیت منابع آب زیرزمینی و تداوم اقدامات پیشگیرانه در این دشت را دوچندان می‌کند.