به گزارش خبرنگار مهر، راه روستاهای گولگ و شیخ‌آباد مدتی بود به یکی از دغدغه‌های اصلی اهالی تبدیل شده بود. مسیری که وجود چاله‌ها، فرسودگی و مشکلات تردد، رفت‌وآمد مردم را با دشواری‌هایی همراه کرده و مطالبه بهسازی آن بارها از سوی روستاییان مطرح شده بود.

خبرگزاری مهر چهارم مردادماه در گزارشی با روایت مشکلات این مسیر، از گلایه‌های مردم و انتظار آنان برای توجه مسئولان به وضعیت راه روستاهای گولگ و شیخ‌آباد نوشت. گزارشی که بازتاب آن، زمینه حضور مسئولان در منطقه و بررسی میدانی مشکلات را فراهم کرد.

سه روز پس از انتشار این گزارش، سیدمحمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی به همراه جمعی از مدیران و مسئولان مرتبط در میان مردم این روستاها حضور یافت و ضمن بازدید از مسیر ارتباطی، در جریان مسائل و مطالبات اهالی قرار گرفت.

مردم روستاهای گولگ و شیخ‌آباد در این دیدار، مشکلات مسیر دسترسی، ضرورت تسریع در عملیات بهسازی و توجه ویژه به راه ارتباطی منطقه را از مهم‌ترین درخواست‌های خود عنوان کردند.

حضور استاندار در روستا، یکی از مطالبات جدی اهالی بود که پیش از این نیز بر آن تأکید داشتند؛ مطالبه‌ای که حالا با حضور میدانی مقام عالی اجرایی استان، فرصتی برای بررسی مستقیم مشکلات و پیگیری راهکارهای رفع آن فراهم کرده است.

این بازدید میدانی نشان داد که شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌های مردم و حضور مسئولان در میان آنان، می‌تواند گامی مؤثر برای تبدیل گلایه‌ها به تصمیم‌های اجرایی و رفع مشکلات مناطق کمتر برخوردار باشد.